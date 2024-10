Genova. Il lascito dell’ormai ex uragano Kirk, formatosi gli scorsi giorni in Atlantico e diretto verso l’Europa settentrionale dopo essere stato declassato a ciclone extra-tropicale, determina l’invio di un nuovo impulso perturbato verso il Mar Mediterraneo e la Penisola italiana, ma un netto miglioramento è in arrivo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 10 ottobre

Avvisi

Nella notte venti da S-SW con raffiche fino a burrasca su settore costiero centro-occidentale e crinali esposti del settore centrale. Nelle ore successive, tra la tarda nottata e le prime ore del mattino graduale traslazione delle raffiche più intense verso levante, in corrispondenza del passaggio del fronte. Precipitazioni che saranno localmente intense nel rateo orario specialmente nell’interno di ponente e di levante, prestare attenzione specialmente nei bacini già afflitti le scorse ore dalle precipitazioni più abbondanti, dati i terreni già saturi che determineranno una risposta pressoché immediata alle precipitazioni più intense.

Cielo e Fenomeni

Dopo il passaggio del fronte, graduale traslazione del sistema perturbato verso levante, con interessamento in prevalenza dell’interno centro-orientale: prestare particolare attenzione ai bacini Trebbia, Aveto, Entella e Sturla per la possibile repentina risposta dei corsi d’acqua omonimi e dei loro affluenti alle precipitazioni con ratei più elevati. Superata la fase frontale si assisterà ad un deciso miglioramento, con cieli in prevalenza poco nuvolosi a ponente e sul settore centrale; qualche nube in più a levante, in particolare nell’interno, dove non si esclude qualche residuo rovescio nel corso del pomeriggio.

Venti

Nella notte venti da S-SW con raffiche fino a burrasca su settore costiero centro-occidentale e crinali esposti del settore centrale. Nelle ore successive, tra la tarda nottata e le prime ore del mattino graduale traslazione delle raffiche più intense verso levante, in corrispondenza del passaggio del fronte. Nel corso della giornata rotazione a N-NE su gran parte della regione, con intensità tra debole e moderata. Permangono raffiche fino a burrasca al largo.

Mari

Agitato sul settore centrale nella notte, con onde fino a 5 metri e periodo fino a 8 secondi: prestare attenzione sui litorali della zona. Molto mosso altrove. Nel corso della giornata lenta scaduta fino a mosso a ponente, mentre risulterà molto mosso sul centro-levante. Temperature

Stazionarie o in lieve aumento le minime, così come saranno in aumento le massime a ponente, mentre risulteranno stazionarie sul centro-levante.

Temperature

In calo dalla serata. Costa: Min: +15/+20°C – Max: +20/+24°C. Interno: Min: +10/+16°C – Max: +14/+21°C

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 11 ottobre

Cielo e Fenomeni

Giornata generalmente poco nuvolosa su tutta la regione, con nubi più compatte nell’interno di ponente e del centro-levante ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti

In prevalenza deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a S-SE nel pomeriggio sul centro-levante.

Mari

Molto mosso in mattinata a levante, mosso altrove; in graduale scaduta nel corso della giornata.

Temperature

in generale calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 12 ottobre

Aumento generale delle nubi, con qualche debole rovescio previsto tra il Savonese ed il Genovesato. Nuovo aumento dell’instabilità a partire dalla tarda serata. Temperature stazionarie, mare inizialmente mosso, in generale scaduta nel corso della giornata. Venti tra il debole ed il moderato, con direzione variabile. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]