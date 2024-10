Presentata la 14esina stagione del Teatro di Cicagna

17 titoli in un cartellone ricco di appuntamenti.

Prosa, commedie in dialetto genovese, musica e interpreti prestigiosi.

Sempre una offerta ampia e diversificata con prime nazionali

e, novità assoluta della stagione, spettacolo di fine anno.

Si parte! con la quattordicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna con un calendario ricco di musica, comicità, lingua genovese e spettacoli in grado di soddisfare un po’ tutti i gusti e una particolare attenzione alle richieste del pubblico affezionato alla Sala che, in questi tredici anni trascorsi, ha mostrato di gradire le scelte di MediaQuality e della sua direttrice artistica Enza Nalbone.

Nel dicembre del 2011 Mediaquality, l’Associazione genovese che organizza eventi, spettacoli, corsi, conferenze etc. etc., accoglie la magnifica sfida di aprire un teatro, il teatro della Val Fontanabuona.

Il teatro si trova a Monleone, frazione del paese di Cicagna, ed è collocato proprio sulla strada che collega la riviera alla Fontanabuona e prosegue fino a Genova.

Il Comune di Cicagna, proprietario dell’immobile, decide, tramite l’Associazione Culturale Mediaquality, di realizzare una vera e propria stagione che comprenda un ampio ventaglio di proposte culturali, dai concerti al teatro di prosa, dal dialettale alla comicità.

Da allora sono passati 13 anni e nel 2024 si appresta a presentare la quattordicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna, un luogo dove, grazie alla perseveranza dell’associazione Mediaquality, si è raccolta una comunità di persone – artisti, spettatori, studenti, allievi –, donne e uomini che hanno voluto e saputo dialogare tra loro e dare vita a uno spazio che è dell’intera vallata e di tutti coloro che vogliono dare e ricevere emozioni.

MediaQuality continua ad alzare il livello di proposta culturale nella Val Fontanabuona, che è un modo virtuoso di stimolare la crescita della comunità ed anche l’attrattiva del territorio, e ancora una volta pensa ad una stagione teatrale ricca e articolata.

Dunque prosa, dialetto genovese e non solo, musica e interpreti prestigiosi da Lorenzo Flaherty, attore e interprete di numerose fiction tv, tra cui la serie TV R.I.S. – Delitti imperfetti, dove riveste il ruolo del capitano Riccardo Venturi, a Pamela Prati showgirl, attrice e primadonna negli spettacoli teatrali e televisivi del Bagaglino. Tante novità, una su tutte per la prima volta lo spettacolo di fine anno e prime nazionali calcheranno il palcoscenico del Teatro della Val Fontanabuona.

Ecco il cartellone con 17 titoli che da sabato 26 ottobre 2024 a domenica 11 maggio 2025 si avvicenderanno sull’accogliente palco del Teatro Comunale di Cicagna.

Si parte sabato 26 ottobre 2024 ore 21 con La Compagnia Il Crocogufo che mette in scena PRESTAZIONE OCCASIONALE di Francesco Brandi con la regia di Angelo Formato. Una sorta di The Big Chill che vede quattro grandi amici dai tempi della scuola, riuniti in una casa al mare per dipingere la veranda ma in verità salterà fuori una vera e propria proposta indecente.

Domenica 27ottobre 2024 ore 16 primo spettacolo per il dialettale, la Compagnia Quelli de ‘na votta porta in scena la commedia brillante LE SIGNORE IN GIALLO della drammaturga e regista teatrale, diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, Patrizia Pasqui che ne cura anche la regia.

La Compagnia I Mancini del Quarto torna sabato 9 novembre 2024 ore 21 con la commedia giallo comica di Eleonora Bombino e Massimo Novelli SUONA, SUONA CHE…TRAPASSI con la regia di Marco Zanutto, dove una coppia un po’ attempata, un pensionato, un commissario di Polizia si ritrovano a cena in un ristorante dove bella Adele, affascinante proprietaria, serve ai tavoli.

Secondo spettacolo per il dialettale con La Nuova Compagnia dell’Allegria domenica 12 novembre 2024 ore 16 con l’originale spettacolo in parole e musica A VEA SCOVERTA DE L’AMERICA di Edoardo Firpo. Un poemetto del 1946 in sette canti che racconta le vicissitudini, in chiave ironica, di Cristoforo Colombo, da quando ha avuto l’idea di partire per le lontane Americhe a quando ha fatto ritorno. La regia è di Maurizio Raffo.

Torna al Teatro Comunale di Cicagna sabato 23 novembre 2024 ore 21 uno spettacolo firmato Francesco Branchetti, scritto dal drammaturgo, scrittore, saggista, traduttore, regista e sceneggiatore francese naturalizzato belga, tra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscenici d’Europa, Éric-Emmanuel Schmitt, IL VISITATORE. La commedia che vede il dialogo fra Sigmund Freud e un misterioso visitatore, è stata rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1993 e ha vinto ben tre premi Molière per il teatro. Lo spettacolo si avvale nel ruolo di Sigmund Freud della incisiva interpretazione di Lorenzo Flaherty, attore che ha costruito la sua fama sulla qualità delle sue interpretazioni lavorando con i maggiori registi e attori italiani e stranieri del calibro di Irene Papas, Ben Gazzara, Maria Schneider, Hanna Schygulla, John Savage, Annie Girardot e tanti altri. La produzione è di Teens Park Teatro Folli Idee Di Antonio Nardelli.

Un musical ci aspetta domenica 1° dicembre 2024 ore 16 con la Compagnia T&M Live che porta in scena, DISNEY MUSICAL FANTASY, un percorso per grandi e piccini nel magico mondo Disney con le musiche suonate dal vivo di Alan Menken, Elton Jonh, Phil Collins e le coreografie di Giulia Gragnani, Lorenzo Bafico con la regia di Susy Tagliapietra.

Sabato 14 dicembre 2024 ore 21 La Compagnia Sinistra torna con le avventure dello strampalato, iperattivo, perspicace, macchinoso quanto improbabile ispettore di Polizia, Placido Impassibile con il quarto capitolo della Saga Dei Conti, una prima assoluta dal titolo FAREMO I CONTI DOPO scritto e diretto da Federico Luciani.

Sempre con La Compagnia Sinistra ritroviamo, in chiusura di stagione domenica 11 maggio 2025 ore 16, in prima assoluta, A CONTI FATTI, il quinto capitolo de La Saga dei Conti, scritto e diretto da Federico Luciani.

La più importante novità della stagione è lo spettacolo di martedì 31 dicembre 2024 ore 22. Ebbene sì, dopo le tantissime richieste di altrettanti tantissimi spettatori, quest’anno, per la prima volta al Teatro Comunale di Cicagna, si può attendere l’anno nuovo in compagnia del comico, musicista, autore, attore, volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, direttamente da Bruciabaracche Show, ANDREA DI MARCO con il suo VITA NUOVA! E chi ride a Capodanno ride tutto l’anno con panettone e spumante!

Il dialettale apre il nuovo anno lunedì 6 gennaio 2025 ore 16 con la Compagnia teatrale I Villezzanti che porta in scena due atti unici del repertorio goviano, rielaborati da Anna Nicora e Eugenio Montaldo, IN PRETUA atto unico di Giuseppe Ottolenghi e DO ’48 atto unico di Luigi Orengo, con la regia di Anna Nicora.

La prosa con la Compagnia Le Camelie arriva sabato 25 gennaio 2025 ore 21 con uno spettacolo che racconta la storia di tre donne che si incontrano negli spazi anonimi di una qualsiasi città, INVISIBILI. Tre donne di differente condizione sociale che vivono ai margini delle consuete forme di relazioni interpersonali. Scritto e intrepretato da Federica Bargaglia, Claudia Benzi, Nicoletta Tanghèri.

Per il dialettale torna domenica 9 febbraio 2025 ore 16 la Compagnia SAD, fondata e da sempre diretta dal regista Bruno Peytrignet, con GIANCO E NEIGRO, tre atti brillanti di Brunacchio con la regia di Marina Pastorino.

Sabato 15 febbraio 2025 ore 21 sale sul palco di Cicagna una commedia intrigante e misteriosa di David Norisco, un giallo a tinte noir, una storia d’amore con un tocco di erotismo, è un umorismo molto particolare e affascinante, SENZA RESPIRO con la regia di Francesco Branchetti che vede protagonista la regina del Bagaglino Pamela Prati con Simone Lambertini e Gianluca Lombardi.

Le musiche originali di Pino Cangialosi contribuiscono a raccontare le caratteristiche, gli stati d’animo e le passioni dei personaggi. La produzione è Associazione Culturale RAFFAELO.

Torna il dialettale con la Compagnia TeatralNervi domenica 9 marzo 2025 ore 16 con la nuova commedia di A. Risso e G. Solimano INVEXENDO dove un medico, rimane vittima dell’esperimento di un collega che gli propina una pasticca altamente afrodisiaca, da lui inventata e denominata appunto INVEXENDO. La regia è di Colla&Risso.

Sabato 22 marzo 2025 ore 21 torna al Teatro Comunale di Cicagna Silvia Saponaro attrice, autrice, regista e formatrice che calca le scene dall’età di sei anni con la sua commedia brillante AMORE, C’È UN MORTO IN SALOTTO dove comicità, equivoci e colpi di scena creano una terapia di coppia decisamente fuori dal normale. Sul palco con la Saponaro Michelangela Battistella e Marco De Martin La produzione è ShockArti.

Grande musica dal vivo sabato 5 aprile 2025 ore 21 con Finisterre – Real Dream in un concerto celebrativo che vede i Real Dream, la Tribute Band genovese dei Genesis, con SELLING ENGLAND BY THE POUND che si unisce sul palco a THE DARK SIDE OF THE MOON dei Finisterre per creare un’occasione unica per l’ascolto di due album storici.

Direttamente da LOL, Talent Show di Prime e ZELIG arrivano sabato 26 aprile 2025 ore 21 Pietro Casella e Francesco Lattarulo, al secolo Franco (il lungo) e Pietro (il basso) ovvero i Senso D’Oppio, che, cresciuti tra teatro, cinema e televisione, sono da più di 15 anni facce note della scena cabarettistica italiana, con il loro 1999: FUGA DALLA TV. Dal 1999 a oggi: 25 anni di cultura secondo i Senso D’Oppio, che, evasi dalla tv, ci propongono, a modo loro, il meglio e il peggio della cultura dell’ultimo quarto di secolo, non solo televisiva. Tra sfumature tragicomiche e caricature mettono in scena, con il loro stile unico, sketch stralunati, ritmi folli, musiche e coreografie sincronizzate con lucida ironia.

I pomeriggi del Teatro Comunale di Cicagna con i Laboratori teatrali, corsi di recitazione per ragazzi e adulti.

Un percorso teatrale, un valido strumento per migliorare la comunicazione, impiegando i più svariati linguaggi: verbale, corporeo, mimico-gestuale. Un modo per imparare e arricchire il proprio sapere, divertendosi. I laboratori sono tenuti da Federico Luciani.

Sono aperte le iscrizioni, per informazioni telefonare ai numeri 3490960750 e/o 3473139897 o scrivere una mail a info@teatrodicicagna.it

Il Teatro Comunale di Cicagna Vi aspetta domenica 13 ottobre 2024 ore 17.00 per la presentazione al pubblico della stagione teatrale