Pra’, partecipazione record ai Campionati Nazionali Universitari di canoa e canottaggio

Genova. Nel weekend il College Remiero di Pra’, a Genova, ha ospitato i Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, organizzati dalla FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, inseriti nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e patrocinati dal Comune di Genova. Un evento, quello nella struttura genovese, che ha registrato un eccezionale successo con la partecipazione di 320 atleti e atlete, un numero record che sottolinea l’impegno e la passione per le due discipline tra i giovani universitari.

Una due-giorni di grande sport, quella dei CNU, che ha permesso agli atleti e alle atlete di sfidarsi in più di 40 gare, su distanze tra i 200 e i 2000 metri. Terzo posto per la Selezione Universitaria del CUS Genova e dell’Università di Genova, capace di collezionare 23 medaglie tra canottaggio e canoa, suddivise in 7 ori, 12 argenti e 4 bronzi.

Tra i successi dei liguri spiccano gli ori conquistati nel canottaggio, più precisamente nel quattro senza maschile, nell’otto maschile, nel doppio pesi leggeri femminile, nel quattro con maschile, nel quattro di coppia femminile, nel quattro senza maschile e nel doppio mix. Un ricco medagliere, quello biancorosso, quasi monopolizzato dalla selezione di canottaggio guidata da Giulio Basso e Gabriele Galioto, tecnici del College Remiero e responsabili della selezione.

Da segnalare anche, a margine delle competizioni, il primo storico incontro su Genova nella giornata di sabato tra tutti i Presidenti CUS d’Italia e la Federazione dello Sport Universitario. Presente all’apertura dei lavori Federico Delfino, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova. Un incontro, sostenuto attivamente dal CUS Genova, che ha offerto un’importante occasione di confronto per promuovere lo sviluppo dello sport in ambito universitario, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni. Menzione speciale anche per la presenza durante i campionati da parte di Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio nonché icona dello sport italiano anche grazie alle sue tre medaglie olimpiche.

Importante il contributo dei tre partner Pesto di Pra’, Quality Beer Academy e BPER Banca, tre brand che hanno contribuito in modo significativo all’organizzazione dell’evento, fornendo supporto, arricchendo ancora di più la manifestazione sportiva.

Queste le parole di Domenico Vitetta, Presidente del CUS Genova: «Siamo davvero orgogliosi del successo di questa edizione dei Campionati Nazionali Universitari, che ha visto la partecipazione record di oltre 300 atleti, un traguardo che sottolinea il crescente interesse verso le discipline della Canoa e del Canottaggio tra i giovani universitari. Il CUS Genova ha lavorato con grande impegno per garantire un’organizzazione impeccabile sia delle competizioni sia degli eventi collaterali, grazie anche al supporto dei nostri partner e all’entusiasmo di coloro che hanno fatto parte dell’organizzazione. Questo evento non solo ha permesso alle studentesse-atlete e agli studenti-atleti di vivere un’esperienza sportiva di altissimo livello, ma ha anche contribuito a valorizzare il territorio genovese. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa manifestazione, un vero e proprio punto di riferimento per lo sport universitario italiano. Un ringraziamento speciale a FederCUSI, la quale ci ha affidato l’organizzazione dei CNU e che nello stesso fine settimana ha tenuto il congresso straordinario di tutti i Presidenti CUS. Un’occasione preziosa per affrontare i temi dello sport universitario, le nuove sfide della Federazione FederCUSI e gli aspetti statutari».

Queste le parole di Antonio Dima, Presidente della FederCUSI: «Questo evento, che con gli oltre 300 studenti-atleti partecipanti rappresenta un record di iscritti nelle specialità della Canoa e del Canottaggio, ha rispecchiato al meglio i valori dello Sport Universitario Italiano: passione, sano agonismo e socialità. Faccio i miei personali complimenti al CUS Genova che ha organizzato in maniera splendida sia le competizioni sia gli eventi collaterali che hanno reso più preziosa la manifestazione e valorizzato il territorio genovese attraverso collaborazioni come quella con il “Pesto di Pra’”. Un grazie sentito anche ai volontari che rappresentano il motore di tutte le manifestazioni sportive universitarie. Questo evento ha rappresentato anche l’occasione per riunire la Famiglia di FederCUSI, alla gradita presenza del Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, per una giornata di dibattito e confronto che si è svolta al meglio presso l’Hotel Punta San Martino. La riunione dei Presidenti si è aperta con il minuto di silenzio alla memoria del grande Franco Chimenti, una persona eccezionale».

Qui di seguito tutte le medaglie ottenute dalla Selezione Universitaria del CUS Genova.

ORO | Canottaggio | Quattro senza maschile | Giovanni Melegari, Pietro Sitia, Luca Carrozzino e Martino Cappagli

ORO | Canottaggio | Otto maschile | Andrea Licatalosi, Giacomo Costa e Guglielmo Melegari, Edoardo Rocchi, Federico Gilioli, Edoardo Nizzi, Matteo Pili, Danilo Costa e Raissa Scionico (tim)

ORO | Canottaggio | Doppio pesi leggeri femminile | Maria Solo Perugino e Anita Gnassi

ORO | Canottaggio | Quattro con maschile | Edoardo Rocchi, Andrea Licatalosi, Giovanni Melegari, Pietro Sitia e Fabio Siracusa (tim)

ORO | Canottaggio | Quattro di coppia femminile | Giorgia Arata, Silvia Tripi, Martina Fanfani e Gemma Ghinelli

ORO | Canottaggio | Quattro senza maschile | Giacomo Costa, Martino Cappagli, Luca Carrozzino e Guglielmo Melegari

ORO | Canottaggio | Doppio mix | Giorgia Arata e Tommaso Rossi

ARGENTO | Canottaggio | Quattro con maschile | Giacomo Costa, Edoardo Rocchi, Guglielmo Melegari, Andrea Licatalosi e Fabio Siracusa (tim)

ARGENTO | Canottaggio | Doppio maschile | Tommaso Rossi e Ermanno Virgilio

ARGENTO | Canottaggio | Quattro di coppia femminile | Silvia Tripi, Giorgia Arata, Anita Gnassi e Maria Sole Perugino

ARGENTO | Canottaggio | Doppio femminile | Martina Fanfani e Gemma Ghinelli

ARGENTO | Canottaggio | Singolo femminile | Alice Ramella

ARGENTO | Canottaggio | Quattro di coppia mix | Silvia Tripi, Tommaso Rossi, Ermanno Virgilio e Gemma Ghinelli

ARGENTO | Canottaggio | Staffetta maschile doppio + otto | Davide Campanini ed Emanuele Rocchi + Edoardo Nizzi, Federico Gilioli, Danilo Costa, Giovanni Melegari, Pietro Sitia, Luca Carrozzino, Martino Cappagli, Matteo Pili e Raissa Scionico (tim)

ARGENTO | Canottaggio | Doppio pesi leggeri maschile | Alessandro Pozzi e Tommaso Rossi

ARGENTO | Canottaggio | Singolo femminile | Alice Ramella

ARGENTO | Canottaggio | Quattro di coppia mix | Marta Falossi, Alice Ramella, Ermanno Virgilio e Davide Campanini

ARGENTO | Canottaggio | Singolo pesi leggeri maschile | Alessandro Pozzi

ARGENTO | Canottaggio | Doppio femminile | Martina Fanfani e Gemma Ghinelli

BRONZO | Canottaggio | Due senza femminile | Chiara Benvenuti e Anna Scolaro

BRONZO | Canottaggio | Doppio femminile | Anita Gnassi e Maria Sole Perugino

BRONZO | Canottaggio | Otto maschile | Luca Carrozzino, Martino Cappagli, Pietro Sitia, Giovanni Melegari, Federico Gilioli, Danilo Costa, Matteo Pili, Ermanno Virgilio, Raissa Scionico (tim)

BRONZO | Canoa | C2 500 m maschile| Andrea Tarditi e Marco Tarditi