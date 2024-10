Piste ciclabili, entro il 2024 realizzata la prima parte dell’itinerario in Valpolcevera

Genova. Si è svolta stamattina nella Sala Rossa di Palazzo Tursi la commissione comunale dedicata all’avanzamento dei lavori sulle piste e sui percorsi ciclabili. Un’occasione per fare il punto sullo sviluppo della mobilità ciclabile urbana, cresciuta in questi ultimi anni grazie a un sistema integrato di azioni previste dal Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e dal BiciPlan.

Tra le novità più importanti emerse oggi spicca la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di Superlavalle, la pista ciclabile bidirezionale della Valpolcevera che collegherà la Fiumara a Pontedecimo, per una lunghezza complessiva di 14 chilometri.

Ad oggi i lavori, avviati nel giugno 2024, interessano il tratto compreso tra Trasta e Pontedecimo, con un finanziamento Pnrr di 2,17 milioni di euro. La chiusura del cantiere è prevista entro fine anno: già realizzato il primo chilometro di percorso. Gli interventi prevedono l’allargamento del marciapiedi per garantire la promiscuità tra pedoni e ciclisti, l’utilizzo di viottoli e strade secondarie, la realizzazione nel tratto di Pontedecimo di corsie (bike-lane) dedicate.

I 14 chilometri della pista ciclabile della Valpolcevera si aggiungono ai circa 34 chilometri di nuovi percorsi ciclabili da realizzare nella nostra città, di cui 17 a levante, 11 a ponente e altri 6 in Valpolcevera, totalmente finanziati con fondi Pnrr. L’obiettivo di lungo periodo è arrivare a una rete complessiva di 150 chilometri di itinerari ciclabili.

Tra le nuove infrastrutture al servizio della mobilità ciclabile si annovera il sistema di bike parking esteso a tutto il territorio comunale, in prossimità delle stazioni ferroviarie di Brignole, Pra’, Cornigliano e Bolzaneto, in piazza Dante e alla Darsena, oltre a quelli di via Dondero, via di Francia/Matitone per i dipendenti comunali, largo della Zecca, vico Boccanegra e vico Cannoni per i residenti del Centro Storico, piazza De Ferrari, per un totale di oltre 400 posti bici sicuri e al coperto a disposizione di cittadini e turisti.