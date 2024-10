Pioggia e vento sul centro-Levante della Liguria, le precipitazioni più intense a Crocefieschi e Torriglia

Genova. Sulla costa il vento forte di Libeccio, nell’entroterra e, dalle 9 anche a Genova, pioggia. Le previsioni di ieri sono confermate da ciò che sta accadendo questa mattina. L’evoluzione prevista da Arpal, che ha emesso l’allerta gialla sino alle 15, prevede precipitazioni localmente persistenti, possibili allagamenti localizzati e possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, fulmini e piccoli smottamenti.

La rete Omirl di Arpal segnala che le zone più colpite sono Crocefieschi e la zona di Torriglia, in particolare la Diga del Brugneto dove si è già raggiunta una cumulata di pioggia a tripla cifra sulle 12 e le 24 ore.

Max (mm) 5′ 15′ 30′ 1h 3h 6h 12h 24h Genova 6.4 [07:30] Madonna delle Grazie 16.8 [07:10] Fiorino 24.4 [09:00] Crocefieschi – Santuario 40.2 [09:10] Crocefieschi – Santuario 72.4 [09:05] Crocefieschi – Santuario 85.0 [09:15] Crocefieschi – Santuario 104.8 [09:30] Brugneto Diga 105.2 [09:30] Brugneto Diga

Arpal spiega che generalmente si fa riferimento alla quantità di pioggia caduta in 1 ora se si analizzano i dati puntuali (su una singola stazione); tuttavia nel bollettino/avviso di vigilanza si fa riferimento alla cumulata di precipitazione su 3 ore su aree di circa 100 km2 per definire l’intensità dei fenomeni. L’intensità viene espressa con i termini debole (sotto i 35 mm in 3 ore su 100 km2), moderata (tra 35 e 50 mm in 3 ore su 100 km2), forte (tra 50 e 70 mm in 3 ore su 100 km2) o molto forte (sopra i 70 mm in 3 ore su 100 km2). Un millimetro di pioggia equivale a un litro per metro quadrato.

La quantità di pioggia, invece, indica la pioggia totale cumulata su un intervallo di tempo più lungo. Anche in questo caso per coerenza con la risoluzione dei modelli meteorologici, in fase di previsione si definisce la quantità come la pioggia cumulata in 12 ore su un’area di allertamento e viene espressa con i termini significativa, elevata o molto elevata. Le soglie variano in funzione dell’area di allertamento.

Nessun problema, per ora, a livello di livelli idrometrici dei corsi d’acqua monitorati da Arpal.

Andando a guardare i dati della rete Omirl sulla velocità del vento, si notano i 74 km/h a Fontana Fresca (Sori) e gli 80 km/h a Casoni di Suvero (nello spezzino). La raffica sale a gli 75 km/h sul Monte Pennello, ai 71 km/h al Passo del Turchino, ai 94 km/h a Fontana Fresca. L’ultimo aggiornamento vede sempre lo spezzino sugli scudi e il Monte Maure a Ventimiglia.

Dati di Vento – Aggiornato il 02/10/2024 09:53