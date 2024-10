Pietra Ligure, possibile schiusa per le uova del nido di tartaruga Caretta caretta

Pietra Ligure. Per le uova del nido di tartaruga di Pietra Ligure, situato presso i bagni Iguana Beach, è arrivato il tempo della possibile schiusa.

Ieri gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe marine – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – affiancati da Comune di Pietra Ligure e Associazione Menkab hanno ispezionato il nido.

È stato predisposto un ombreggiamento per facilitare la strada dal nido alla battigia che gli eventuali piccoli esemplari dovranno percorrere per fare il loro primo ingresso in mare e spianato la superficie sabbiosa dell’area del nido in modo da poter individuare più facilmente le tracce di emersione degli esemplari.

Le mareggiate che il mese scorso hanno colpito il Ponente hanno purtroppo trascinato via molte delle uova. Solo poche superstiti sono state recuperate e riposizionate sotto la sabbia in un punto più lontano dalla battigia, rispetto alla posizione del nido originario.