Picchia, insulta e minaccia la figlia per mesi: arrestato 55enne genovese

Genova. Un genovese di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della figlia di 16 anni al culmine di un ennesimo episodio di violenza segnalato al 112 da una parente della ragazza.

La segnalazione è arrivata la notte scorsa da Sampiedarena. All’altro capo del telefono una donna che ha riferito di avere ricevuto una richiesta di aiuto via sms da parte della ragazza: il padre, ubriaco, l’aveva rimproverata per essere rientrata tardi e l’aveva poi insultata e aggredita a calci e schiaffi quando lei gli aveva chiesto di abbassare la voce per non disturbare i vicini e di calmarsi.

Quando i carabinieri sono arrivati all’appartamento hanno trovato la sedicenne sotto choc e con il volto tumefatto. Ai militari ha raccontato che i rapporti con il padre erano problematici da tempo, e che erano ulteriormente peggiorati dopo la separazione dei genitori. Nonostante la situazione, la ragazza era riuscita comunque a registrare il padre durante la lite inviando poi note audio al fidanzato su WhatsApp, messaggi in cui si sentivano chiaramente le minacce e gli insulti, fondamentali per consentire ai carabinieri di procedere con l’arresto.

La ragazza è stata visitata all’ospedale Galliera e dimessa con una prognosi di dieci giorni. L’uomo è stato come detto arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e trasferito nel carcere di Marassi.