Piazza Bandiera, 39enne arrestato mentre rubava oggetti dalle moto parcheggiate

Genova. Un 39enne è stato arrestato dalla polizia in piazza Bandiera, nel centro di Genova, mentre rubava dai sellini delle moto parcheggiate.

Ieri mattina gli agenti, in transito in via Polleri, hanno notato l’uomo intento ad aprire il sellino di uno scooter. Gli operatori si sono avvicinati e hanno trovato l’uomo nascosto dietro ai veicoli in sosta, in mano teneva una borsa con all’interno un impermeabile da moto. Inoltre indossava una mantellina da moto ed un marsupio cosciale per centauri.

Riconoscendo l’uomo per essere stato sorpreso in passato a compiere reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno fatto una rapida verifica nella piazza e nelle vie limitrofe, contando 13 motoveicoli i cui bauletti e sellini erano stati forzati.

La sala operativa della Questura è risalita alle immagini di piazza Bandiera dove era visibile il 39enne che, giunto sul luogo con la borsa, ma senza la mantellina, aveva provato ad aprire tutti i veicoli in sosta per rovistare all’interno.

I proprietari dei motoveicoli, contattati dagli agenti, hanno riconosciuto come propri gli oggetti e i capi di abbigliamento nella disponibilità del 39enne, lamentando anche il danneggiamento delle serrature e dei sistemi di chiusura delle selle. Inoltre poco dopo è giunto un altro cittadino per informare gli operatori che ignoti avevano infranto il deflettore posteriore della sua autovettura, parcheggiata vicino agli scooter rovistati.

Ieri mattina l’uomo è stato giudicato con rito direttissimo.