Liguria. In Liguria e Piemonte non sono state osservate nuove positività alla Peste Suina Africana, né tra i cinghiali, né in allevamenti suinicoli.

Il totale dei positivi sui cinghiali rimane stabile a 1.693 casi. Sono 1.029 in Liguria, e 664 in Piemonte. Fermi a 8 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Invariato a 164 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.