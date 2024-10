Con passamontagna e coltello rapinava donne sotto casa: arrestato 17enne a Pegli

Genova. Prendeva di mira donne che stavano rientrando a casa, le pedinava sino al portone e poi entrava in azione: con il viso coperto da un passamontagna e armato di coltello le aggrediva e le minacciava scappando poi con denaro e altri oggetti di valore.

Almeno due i colpi messi a segno in altrettante settimane, secondo i carabinieri opera di un diciassettenne fermato poco dopo il secondo con in tasca ancora passamontagna, coltello e gli effetti personali della vittima, una ragazza di 23 anni che aveva trascorso una serata con gli amici. Anche lei come la prima vittima, una donna di 76 anni, è stata sorpresa alle spalle davanti al portone di casa.

La prima rapina è del 13 ottobre, quanto la pensionata rientrando a casa, intorno alle 22.30, è stata aggredita da un uomo vestito di nero e con il viso nascosto da un passamontagna che, minacciandola con un grosso coltello, si è fatto consegnare la borsa. I carabinieri della stazione di Pegli, cui la donna si era subito rivolta, hanno ricostruito il percorso che la vittima aveva fatto per arrivare a casa e, osservando le immagini delle videocamere cittadine, hanno individuato un giovane corrispondente alla descrizione che “agganciava” la pensionata sul lungomare di Pegli e la seguiva fino a casa.

Convinti di trovarsi davanti un rapinatore seriale, i carabinieri hanno disposto una serie di servizi serali per intercettarlo. La notte scorsa, sempre sul lungomare, una pattuglia ha individuato un giovane molto somigliante all’uomo che aveva pedinato l’anziana vittima della rapina del 13 ottobre. Bloccato e perquisito, addosso aveva un coltello, un passamontagna e la refurtiva di una rapina avvenuta pochi minuti prima ai danni di una 23enne, anche lei seguita e aggredita mentre apriva il portone del suo condominio. Il giovane è stato identificato e arrestato, la refurtiva restituita alla 23enne. Indagini sono in corso per capire se sia responsabile di altri colpi.