Pegli, bimbo di tre anni precipita nella grata del parcheggio: in codice rosso al Gaslini

Genova. Un bambino di tre anni è caduto in una grata di aerazione di un parcheggio sotterraneo di piazza Rapisardi, a Pegli.

È successo poco prima delle 17. Il piccolo è stato recuperato da due squadre dei vigili del fuoco, intervenute sul posto, e dai carabinieri, che per raggiungerlo sono scesi nel parcheggio e hanno sfondato alcune porte interne chiuse.

Il bimbo è stato quindi soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Pugliesi e dall’automedica e portato all’ospedale Gaslini in codice rosso. Comprensibilmente molto spaventato e sotto choc, ha riportato la frattura del femore.

La dinamica della caduta è ancora tutta da accertare. Sul posto presenti polizia locale e carabinieri, cui è affidato il compito di capire innanzitutto se la grata abbia ceduto quando il bambino ci è passato sopra e, in caso affermativo, se fosse difettosa o fissata male. Dalle prime informazioni, però, sembra che la grata fosse stata alzata precedentemente e che non fosse posizionata a copertura del vuoto sottostante. Le indagini sono ancora in corso.