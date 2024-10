Paura a Ronco Scrivia, calciatore 18enne va in arresto cardiaco: salvato dal defibrillatore

Ronco Scrivia. Momenti di grande paura stamattina al campo sportivo di Ronco Scrivia, dove un ragazzo di 18 anni ha subito un arresto cardiaco mentre giocava una partita di calcio.

Appena è stato chiaro cosa stava succedendo l’arbitro ha fermato il gioco e ha allertato i soccorsi. Provvidenziale è stata la disponibilità di un defibrillatore con cui il giovanissimo è stato trattato in maniera tempestiva in attesa del personale sanitario.

Sul posto, vista la gravità della situazione, sono intervenute l’automedica, la Croce Rossa di Ronco Scrivia e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il ragazzo, nato a Ronco Scrivia con origini nigeriane, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe più in pericolo di vita.