Pastorino e D’Acqui (Orlando Presidente): “Al fianco degli Amici di Ponte Carrega contro l’ombra di Casa Pound”

Genova. “Apprendiamo con grande sorpresa e preoccupazione della denuncia penale per diffamazione a mezzo stampa avanzata dal sig. Giulio Benvenuti nei confronti del Presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega. Come abbiamo sottolineato già lo scorso luglio in una lettera di solidarietà che abbiamo inviato all’Associazione, è stato esercitato un legittimo diritto di critica da parte dell’Associazione stessa nei confronti di una scelta inopportuna che ha visto la partecipazione di un relatore, le cui posizioni, secondo fonti pubbliche, sono riconducibili a realtà di estrema destra come Casa Pound”.

Lo dichiarano Gianni Pastorino e Rossella d’Acqui, candidati alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella Lista Andrea Orlando Presidente e Erika Venturini, Consigliera Municipio Media Val Bisagno – Genova.

“In un contesto scolastico così delicato, riteniamo fondamentale che le istituzioni prestino la massima attenzione nella scelta dei relatori, garantendo il rigore storico e l’assenza di revisionismi. Come già sottolineato nella nostra lettera del luglio scorso, ci opponiamo a qualsiasi tentativo di limitare la libertà di espressione, specialmente quando proviene da un’Associazione come gli Amici di Ponte Carrega, da anni attiva sul territorio e impegnata in attività sociali e culturali di grande valore”.

“Ribadiamo la nostra disponibilità a supportare l’Associazione non solo moralmente, ma anche partecipando alle spese legali che dovessero rendersi necessarie. Siamo pronti a sostenere ogni iniziativa di carattere politico che verrà intrapresa per difendere il diritto di critica e la libertà di pensiero”.

Concludiamo confermando la nostra fiducia nel lavoro della Magistratura, augurandoci che questa vicenda possa concludersi rapidamente e positivamente per l’Associazione Amici di Ponte Carrega”, concludono.