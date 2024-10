Parco di Portofino, la sentenza del Tar fa esultare tutti ma non accontenta nessuno

Liguria. A leggere i comunicati stampa delle varie fazioni schierate, in merito alla sentenza del Tar sul parco nazionale di Portofino, sembrava che ognuno avesse letto una sentenza diversa. E quindi se al mattino la Lega aveva esultato per la sostanziale bocciatura del decreto Cingolani, gli ambientalisti sostenevano che invece i giudici amministrativi avevano dato loro ragione.

La decisione del Tar Liguria, dopo tre mesi dall’udienza, ha accolto in parte le richieste dei ricorrenti contro il Parco nazionale a 11 Comuni mantenendo però la perimetrazione allargata. Il ministero dell’Ambiente, tuttavia, dovrà rivedere la nomina del Comitato di gestione provvisoria e il regime di salvaguardia per cui è stato disposto l’annullamento del cosiddetto Decreto Cingolani con il quale, nel 2021, era stato istituito il parco nazionale. Questo significa – in sostanza – che il parco nazionale allargato c’è ma non funziona.

Altro punto fermo è che sostanzialmente l’istituzione definitiva del parco nazionale non potrà non passare attraverso una condivisione delle nuove caratteristiche tra Ministero e Regione Liguria. “Resta salva la facoltà del ministero dell’Ambiente di non dare ulteriore corso alla fase provvisoria e di procedere all’istituzione definitiva del parco nazionale di Portofino d’intesa con la Regione Liguria”, si legge nel dispositivo.

Nel frattempo il parco resterà quello della prima ora con i soli comuni di Santa Margherita, Portofino e Camogli. Il ricorso era stato presentato da alcuni dei Comuni che erano stati inclusi: Avegno, Tribogna, Cicagna, Recco, Rapallo e dalla Regione Liguria.

Riccardo Lertora, avvocato dell’associazione Amici del monte di Portofino, dice che sono stati accolti “alcuni dei motivi dei ricorsi e che il parco è stato nuovamente cancellato ma solo relativamente all’ente di gestione mentre la perimetrazione è confermata così come la bontà della nostra battaglia”.

Alessio Piana, assessore regionale uscente allo Sviluppo economico, Lega, grida vittoria: “Finalmente si mette un punto fermo, la sentenza conferma che il procedimento di istituzione del ministro Cingolani non era corretto”.

Luca Garibaldi, capogruppo del Pd, osserva: “Se siamo arrivati a questo punto con un Tar che riporta la discussione al 2021 e fa ripartire tutto da zero è perché la Regione in questi anni non ha voluto portare avanti il Parco nazionale”.