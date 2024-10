Parcheggi alla Madonnetta, spunta l’ipotesi di recuperare alcuni stalli sull’autosilos

Genova. Questa mattina l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova, insieme ai tecnici della Direzione Urbanistica e a una rappresentanza del “comitato spontaneo residenti” ha partecipato a un sopralluogo presso l’autosilos adibito a parcheggio tra Via Stallo e via Ausonia.

A fronte della perdita di posti auto nel piazzale della Madonnetta, a causa dei lavori in corso a opera del privato proprietario dell’area per la realizzazione di 37 parcheggi privati a raso, oltre a 8 parcheggi pubblici per auto e 3 per moto, su input degli stessi cittadini del comitato, allo studio del Comune di Genova c’è l’ipotesi di recuperarne un numero equivalente alla pubblica fruizione, sulla copertura a oggi già gravata da servitù di uso pubblico dell’autosilos in cemento armato costruito agli inizi degli anni Duemila all’inizio di via Ausonia.

«Abbiamo concordato un incontro con i referenti del comitato, con l’amministratrice condominiale e con i suoi tecnici- dichiara l’assessore all’Urbanistica del Comune- per valutare la fattibilità di un parcheggio ex novo sulla copertura dell’autosilos dì via Stallo, soprattutto sotto il profilo del carico sulla soletta e sulle strutture esistenti. L’obiettivo è trovare una soluzione che recuperi posti auto ad uso pubblico nelle vicinanze e venire così incontro alle esigenze dei cittadini, anche per scongiurare il ricorso alla pratica del parcheggio selvaggio».