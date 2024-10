Pallavolo, Trofeo Gian Luigi Corti: domenica la quarta edizione al PalaCus di Genova

Genova. La stagione del volley giovanile si apre in Liguria con l’ormai tradizionale appuntamento del Trofeo Gian Luigi Corti, torneo di pallavolo S3 promosso dal Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo con Stelle nello Sport per ricordare lo storico giornalista e dirigente sportivo, Vicepresidente nazionale della Federvolley (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984.

Sono passati esattamente 40 anni dall’impresa olimpica dell’Italvolley maschile e quella del 2024 sarà una edizione ancor più importante, evento ufficiale del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. A rendere l’anno ancor più magico è stata la splendida medaglia d’oro olimpica conquistata dalle Azzurre di Julio Velasco.

“E’ la festa di avvio della stagione sportiva dedicata ai più piccoli”, sottolinea Paolo Bassi, presidente del Comitato Liguria Centro. “Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, il Trofeo Gian Luigi Corti vuole crescere e diventare sempre di più un appuntamento per tutta la Liguria della pallavolo e in tal senso abbiamo esteso la possibilità di partecipare alle Società dei Comitati Levante e Ponente e anche del Basso Piemonte”.

Il Torneo, nel formato 4×4 per la categoria Under 12, si disputerà domenica prossima (13 ottobre) presso il “PalaCus” a Genova. Nella Palestra gentilmente concessa dal Centro Universitario Sportivo saranno ben 42 le squadre a giocare sui 7 campi allestiti. Fischio d’inizio alle ore 10:00 con chiusura e premiazioni intorno alle ore 16,30. Dopo la prima edizione al PalaDiamante, la seconda al PalaFigoi e la terza al PalaMaragliano, l’evento prosegue nel tour tra le principali sedi della pallavolo genovese e approda in Albaro. Anche questo evento, così come tutto il percorso di Stelle nello Sport, è dedicato alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti: tutte le quote di iscrizione delle squadre saranno interamente devolute alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet che ha appena festeggiato il 40° anno di attività.

“La pallavolo è stata la grande passione di mio padre – ricorda Michele Corti – e sono davvero felice di poterlo ricordare regalando ai giovani, il futuro di questa disciplina, una grande festa. Sarà una edizione speciale, in un anno in cui festeggiamo i 25 anni di Stelle nello Sport. Grazie al Comitato Liguria Centro della Fipav per aver creduto in questo progetto che faremo crescere sempre di più. E grazie al Cus Genova e a Sabrina Grassi per l’ospitalità e la collaborazione”.

Saranno oltre 250 i giovani pallavolisti che scenderanno in campo nelle seguenti società: Pro Recco, Torriglia Sport, CogoValle, Normac AVB, Normac VGP, San Marziano, Auxilium, Cus Genova, Nuova Oregina, Assarotti, Pallavolo Carcare, Volare Volley, Colombo Genova, Polisportiva Vita, Pallavolo Futura Avis, Santa Sabina, La Salle, PalaDonBosco, Sant’Antonio, Serteco e AGV Campomorone.

A Palazzo Tursi si è svolto anche il sorteggio ufficiale del Trofeo Gian Luigi Corti, patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Coni e Ussi Liguria. Al fianco dell’assessora allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, sono intervenuti Antonio Micillo, Presidente del Coni Liguria, Paolo Bassi, numero uno del Comitato Liguria Centro della Federvolley e Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.

“Siamo orgogliosi di annoverare nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport momenti di sport e di amicizia dedicati ai giovanissimi sportivi come il trofeo Gian Luigi Corti – sottolinea Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova – Il modo migliore per ricordare la figura di Gian Luigi Corti che, oltre ad esser stato un giornalista di calibro nazionale, è stato anche un punto di riferimento per il mondo della Pallavolo e per lo sport genovese in generale. Un ringraziamento a FIPAV Liguria Centro ed a Stelle nello Sport per l’impegno crescente nell’organizzazione di questo evento, giunto alla sua quarta edizione festeggiata con un ulteriore significativo aumento di partecipanti”.

“E’ bello ricordare così Gian Luigi Corti, un dirigente che tanto ha dato alla pallavolo e allo sport in generale”, sono parole dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro. “Bello che a promuoverne il ricordo sia il figlio Michele che ne ha ereditato la passione per lo sport e per i giovani. Mi piace che sia abbinato al progetto Volley S3 della Federazione che pone al centro dell’attenzione il divertimento come generatore di entusiasmo. Questa manifestazione ha solo quattro anni di vita, ma è già un appuntamento tradizionale di inizio stagione della pallavolo giovanile e spero possa diventare un evento nazionale nel 2025 quando Regione Liguria sarà regione europea dello sport”.

Alla società vincitrice sarà assegnato il Trofeo Gian Luigi Corti, ma tutti i partecipanti saranno premiati con la medaglia dell’evento. Novità di questa edizione è la “sfida” degli striscioni. Tutte le società partecipanti ne esporranno uno, realizzato dai propri ragazzi con l’obiettivo di esaltare i colori e le emozioni della pallavolo. La Giuria del Comitato Organizzatore selezionerà il più “emozionante” e alla società verrà omaggiata una Gift Card Decathlon del valore di 100 euro.

La locandina dell’evento