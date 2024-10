Pallavolo, la Normac Group è pronta per la nuova stagione

Genova. Sabato 5 ottobre a partire dalle ore 15, al palazzetto dello sport Lino Maragliano di Genova Prato, la Normac Group presenterà le formazioni che saranno impegnate nella prossima stagione agonistica 2024/2025.

La prima squadra, la Rimont Progetti Genova, guidata dal coach Matteo Zanoni parteciperà al campionato nazionale di Serie B2 con la ferma intenzione di riguadagnare la Serie B1, dove aveva militato lo scorso anno con buone prestazioni e grande impegno di tutte le giocatrici e dello staff tecnico.

In questa stagione la formazione genovese è veramente genovese con la quasi totalità delle giocatrici cresciute nelle società che formano Normac Group e con quattro ragazze provenienti dal progetto giovanile Wonder Volley a cui la società ha dato inizio nel 2022. Questo è – come più volte affermato dal presidente Carlo Mangiapane – un grande motivo d’orgoglio per l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.

Normac Group parteciperà inoltre ai campionati regionali di Serie C e D, ai campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e naturalmente a tutti i campionati giovanili.

Di fondamentale importanza il settore S3 – le bimbe e i bimbi della scuola primaria – i cui corsi sono appena iniziati. E’ da questo settore infatti che provengono le ragazze che ora giocano nelle varie formazioni superiori di Normac Group.