Genova. “Non esiste alcun problema di altezza perché i 12 metri si raggiungono senza alcun problema basta togliere i fari dal cono vincolato dalla soprintendenza. In questo modo tutte le gare sono possibili nell’impianto”.

Con queste parole il sindaco di Genova Marco Bucci chiude le polemiche sorte in questi giorni dopo le dichiarazioni del presidente Fitp Liguria Andrea Fossati sulla presunta non adeguatezza del nuovo palasport alle gare ufficiali di pallavolo. “Sono solo polemiche strumentali a 10 giorni dal voto” ha poi concluso Bucci.

Nel frattempo la Fitp Liguria ha divulgato un comunicato stampa che chiarisce la vicenda: “Alla luce degli approfondimenti tecnici emersi nelle ultime ore e come dichiarato dall’AD di Cds Moretti (altezza dell’Oculum a 12,70 e la struttura aggiuntiva movimentabile a 12 metri), l’impianto è omologabile per qualsiasi evento internazionale della nostra Federazione. La nostra Federazione esprime grande soddisfazione per il Palasport di Genova, una struttura che da troppi anni mancava alla nostra città e che non vediamo l’ora sia inaugurato e a disposizione del mondo sportivo genovese”