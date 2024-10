Ore di sostegno in deroga per alunni con disabilità, webinar di Anief Liguria per informare i genitori

Liguria. Giovedì 31 ottobre, dalle 15 alle 16, si terrà in modalità online, un webinar rivolto a scuole e famiglie per la corretta assegnazione delle ore di sostegno in deroga agli alunni con disabilità.

Anief Liguria denuncia come nel corrente anno scolastico a fronte di 8600 alunni disabili iscritti nelle scuole del territorio, siano stati autorizzati in organico di diritto solo 2900 unità di docenti.

Le poche centinaia di posti in deroga autorizzati in questi due mesi di scuola, non riescono però a coprire il reale fabbisogno atto a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

L’Anief, pertanto, ha deciso di promuovere l’iniziativa Sostegno: non un’ora di meno! per l’immediata attivazione, con ricorsi d’urgenza, di nuovi posti di sostegno in organico e il recupero delle ore negate agli alunni con disabilità.

L’Anief chiede ai dirigenti scolastici, ai referenti di sostegno e a tutti i docenti in servizio presso le scuole italiane di attivarsi e di segnalare immediatamente al sindacato le ore di sostegno negate agli alunni con disabilità scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: sostegno@anief.net.

Nel webinar verranno illustrate le istruzioni per l’attivazione del ricorso: gli stessi saranno proposti con procedura d’urgenza e saranno patrocinati dai nostri legali senza la richiesta alle famiglie di alcun compenso professionale.

Il sindacato rivolge un appello a tutti gli insegnanti e gli operatori della scuola perché si impegnino a contribuire attivamente alla riuscita dell’iniziativa.

Il link per partecipare è questo: https://anief.org/as/PUV9