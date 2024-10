Opere, Natale (Pd): “Con la destra la Liguria ha perso occasioni importantissime”

Liguria. “Ormai Bucci è come quei bambini a cui, per dargli un contentino e non farli lamentare, gli si lascia dire tutto, anche se quello che dicono non è la verità, ma solo una loro fantasia. Dopo aver assistito al tentativo di far passare come proprie opere come lo scolmatore del Fereggiano e del Bisagno, che doveva essere finito nel 2024, poi nel 2025 e invece è fermo al 10% dei lavori, vuole far passare come loro merito i fondi che la Liguria ha ottenuto non certo grazie a questo governo, ma ai governi precedenti di cui il centrosinistra faceva parte. Opere che sono state messe a terra perché le giunte regionali e comunali di centrosinistra, non quelle di Toti e Bucci, avevano i progetti pronti”, lo sostiene Davide Natale, segretario del Pd Liguria in replica alle dichiarazioni di Bucci durante incontro con ministri leghisti.

“In questi nove anni il centrodestra al governo della Regione è riuscito solo a mettere la prima pietra del Felettino. Per il resto, l’ospedale di Erzelli annunciato più volte non è nemmeno sulla carta; il raddoppio dell’Aurelia non c’è e non è pervenuto neanche il raddoppio dei binari a ponente; la Gronda aspetta una firma, mai vista, e sulla Diga non c’è nessun anticipo di quattro anni come invece vorrebbe far credere Bucci. L’unica certezza su quest’opera è quella che ha denunciato la stessa società appaltatrice che parla di più di un anno di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale con i lavori per il secondo lotto ancora da definire, in attesa dei provvedimenti ministeriali. Nessun anticipo, quindi. Anzi tanta confusione, anche perché la normativa proposta in consiglio dei ministri per quanto riguarda i materiali di riempimento dei cassoni non risolve tutti i problemi. Ad oggi quindi l’unica certezza supportata dai fatti e non da sole parole è che il primo lotto appaltato è in ritardo”.

Secondo Natale “con la destra al governo della Regione la Liguria ha perso occasioni importantissime, altro che aver avuto un occhio di riguardo e un’attenzione in più. Non gli permetteremo di continuare a mantenere nella palude e nell’immobilismo la nostra Regione. Siamo noi quelli del cambiamento, quelli che guardano al futuro. E non ci prenderemo meriti di altri e in questo saremo molto avvantaggiati perché gli altri i meriti non li hanno. Cambiamo il futuro della Liguria per farla uscire dall’isolamento e dal pantano in cui l’ha portata questa destra”.