Operaio precipitato nel cantiere del Memoriale del Morandi: tre indagati per omicidio colposo

Genova. La procura di Genova ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per la morte di Marco Ricci, il 39enne precipitato nel vuoto di un vano ascensore in costruzione per la futura ludoteca del Memoriale del Morandi.

Ad essere indagati per omicidio colposo in concorso sono al momento il titolare della Emme Costruzioni generali s.r.l.s., la società che ha vinto l’appalto del Comune di Genova, il coordinatore dei lavori e responsabile della sicurezza della stella azienda e il titolare delle aziende Edilife e Lifecut, società quest’ultima per cui lavorava la vittima.

Ricci era un carpentiere che lavorava ed era arrivato a Genova con un collega solo da un paio di giorni per montare alcune griglie in acciaio. Dalle indagini condotte dagli ispettori del lavoro dello Psal coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio è emerso fra l’altro che il ‘distacco’ del lavoratore dall’azienda che ha sede in provincia di Arezzo al cantiere di Genova è stato formalizzato solo dopo l’infortunio mortale.

Oggi pomeriggio alle 16 il pm Giuseppe Longo e il procuratore aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool di magistrati che seguono le inchieste relative agli infortuni sul lavoro, daranno l’incarico al medico legale Camilla Tettamanti di eseguire l’autopsia sul corpo dell’operaio.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti Ricci quando è precipitato stava trasportando una griglia di circa 30 chilogrammi. Camminava all’indietro e avrebbe messo il piede su una tavola che copriva il vuoto del solaio dove doveva essere successivamente collocato un ascensore e che non era assicurata in alcun modo . E’ precipitato per 12,60 metri. Soccorso in gravissime condizioni, era morto all’ospedale San Martino dopo circa 12 ore dalla caduta.

Il cantiere – sostengono gli investigatori – era privo di diverse protezioni di sicurezza indispnesabili per impedire cadute accidentali come quella che ha portato alla morte del giovane operaio.