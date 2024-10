Incidente nel parco del memoriale, il Comune si farà carico del funerale dell’operaio morto sul lavoro

Genova. Il Comune di Genova si farà carico delle spese per il funerale di Marco Ricci, l’operaio edile di 39 anni che lo scorso 3 ottobre è precipitato nel vano del futuro ascensore della palazzina ex Amiu che diventerà la ludoteca del parco del memoriale del Morandi.

Il funerale sarà operato dalla società partecipata del Comune di Genova, A.Se.F. Srl. Le esequie, su indicazione della famiglia, si terranno nella parrocchia di San Paolo, a Sansepolcro di Arezzo, dove l’uomo abitava. Il feretro sarà poi trasferito nel cimitero di Flaminio, a Roma, per la tumulazione.

La data del trasporto funebre è da stabilire ed è correlata all’attività dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico, e al successivo rilascio della salma. Le indagini della Procura sono cominciate immediatamente dopo l’incidente, con il sopralluogo del pm Giuseppe Longo e dell’aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool di magistrati che si occupano di sicurezza sul lavoro. Al momento gli indagati per omicidio colposo sono tre.

Secondo quanto emerso dai rilievi compiuti degli ispettori dello Psal coordinato dall’ingegnere Gabriele Mercurio Ricci, che lavorava per una ditta di carpenteria (la Life di Sansepolcro), doveva sistemare alcune griglie accanto al vano del futuro ascensore della ludoteca e avrebbe messo il piede su una delle tavole utilizzate per coprire il ‘vuoto’, non fissata, precipitando per circa 13 metri. Rianimato sul posto e portato d’urgenza al San Martino, le sue condizioni erano apparse da subito disperate: dopo un primo, lieve miglioramento, il giorno successivo è stato dichiarato il decesso.