Nuovo forno crematorio, Giordano (M5s): “Porteremo il caso al Parlamento Europeo e alla Camera”

Genova. “La vicenda del secondo forno crematorio a Staglieno che il sindaco Bucci ha calato dall’alto infischiandosene delle istanze dei cittadini, sarà presto oggetto di un’interrogazione a Bruxelles con il nostro europarlamentare Gaetano Pedullà e contemporaneamente in Parlamento con il deputato del M5S Roberto Traversi. Troppi dubbi pesano infatti su un progetto che sembra violare le norme ambientali, a differenza di altre regioni dove le regole sono state rispettate”

Lo rende noto il candidato del M5S alle Regionali Stefano Giordano. “In Liguria, i forni esistenti sono ampiamente sufficienti, come dimostrano i dati. Riteniamo dunque irricevibile la risposta del sindaco che, nascondendosi dietro una comunicazione senza firma, minaccia azioni giudiziarie. Riteniamo che i percorsi vadano condivisi e non imposti, che la Val Bisagno abbia bisogno di spazi verdi e non di servitù, di un trasporto pubblico efficiente e non di fantasiose costruzioni in deroga sul Bisagno come lo Skymetro, e che non abbia bisogno di un secondo forno crematorio, inserito peraltro nel più importante Cimitero Monumentale d’Italia”.

“Il sindaco Bucci – conclude la nota – anziché dedicarsi al business dei privati come è solito fare, perché non pensa prima di tutto a manutenere il cimitero che versa in condizioni disperate?”.