Nuovo consiglio regionale, in 21 su 31 hanno sottoscritto il documento #NextLiguria di Confartigianato

Liguria. Ventuno eletti in consiglio regionale hanno sottoscritto il documento #NextLiguria di Confartigianato.

Quest’anno l’associazione di categoria ha incontrato 69 candidati consiglieri per sottoporre loro le proposte di sviluppo per le micro e piccole imprese liguri.

Nel prossimo consiglio regionale, ben 21 sui 31 componenti hanno aderito alla proposta di programma degli artigiani che si propone per i prossimi cinque anni di agevolare le attività, promuovere la formazione, tutelare il territorio e realizzare le infrastrutture.

Primo su tutti il neopresidente eletto, Marco Bucci, ha firmato il documento. Con lui tra le fila della maggioranza. lo hanno fatto anche Stefano Balleari, Simona Ferro, Luca Lombardi, Gianmarco Medusei (Fratelli D’Italia), Matteo Campora e Alessandro Bozzano (Vince Liguria), Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria), Alessio Piana e Sara Foscolo (Lega), Marco Scajola e Angelo Vaccarezza (Forza Italia Berlusconi).

C’è stata anche grande adesione, però, da parte di coloro che andranno a comporre l’opposizione, a partire dall’avversario di Bucci, Andrea Orlando, proseguendo con i tre più votati sul territorio genovese Armando Sanna, Katia Piccardo e Federico Romeo, ma poi anche Enrico Ioculano, Davide Natale, Roberto Arboscello (Partito Democratico), Gianni Pastorino (Lista Andrea Orlando Presidente), Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle).

Sull’attuazione del programma, Confartigianato Liguria effettuerà un’azione di stimolo e valutazione sulla base di quanto già realizzato con i precedenti rating, dandone atto pubblicamente e collaborando per il raggiungimento degli obiettivi: mettere le microimprese al centro delle politiche di sviluppo, rifinanziare la cassa artigiana, creare un’unica agenzia per l’internazionalizzazione e la promozione a livello regionale, potenziare la formazione in azienda istituendo anche le “botteghe scuola”, realizzare le principali opere infrastrutturali e semplificare la burocrazia con un portale online semplice e facilmente accessibile da tutti.

Le microimprese artigiane sono 43.101 in Liguria con 10,9 milioni di addetti a livello nazionale, vale a dire il 99,4% del tessuto produttivo ligure e il 63,4% del totale degli occupati. Un dato che ha fatto capire agli schieramenti principali in campo l’importanza di sostenere le imprese liguri a “valore artigiano” nei prossimi cinque anni.

«Auguriamo un buon lavoro al neo presidente Marco Bucci e ai neo consiglieri regionali, in particolare ai ‘nostri’ ventuno sottoscrittori», commenta il presidente regionale Giancarlo Grasso. «Confartigianato Liguria sarà al fianco delle micro imprese, come sempre, e lavorerà assieme alle istituzioni per costruire una regione ancor più attenta alle istanze dell’artigianato. Ci auguriamo che nella piena collaborazione si possano esaudire le nostre richieste».