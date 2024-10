“Non solo un bacio”, al Palazzo della Meridiana la mostra fotografica di Robert Doisneau

Genova. A Palazzo della Meridiana sbarca la mostra Non solo un bacio S’Il Vous plaît. La poesia fotografica di Doisneau, organizzata dall’associazione Amici di Palazzo della Meridiana in collaborazione con Vertigo Syndrome dal 10 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. Un’esposizione che celebra l’opera di uno dei più grandi maestri della fotografia umanista del XX secolo.

“Per l’autunno 2024 abbiamo voluto organizzare un’importante mostra fotografica che celebra il ritorno a Genova del fotografo Robert Doisneau – afferma Davide Viziano, presidente dell’associazione Amici di Palazzo della Meridiana Aps – e lo abbiamo potuto realizzare grazie ai numerosi partner dell’associazione che anche per il 2024 ci hanno sostenuto con grande generosità. Crediamo molto nel potere della cultura come motore di attrattività e ottimismo in questo periodo storico molto complesso”.

Considerato uno dei massimi rappresentanti della fotografia umanista, Robert Doisneau ha catturato con il suo obiettivo la poesia e il surrealismo della vita quotidiana.

Attraverso una selezione di 80 sceltissime fotografie, questa mostra offre una panoramica affascinante delle sue opere più iconiche e di scatti meno noti ma incantevoli, rivelando la profondità e la sensibilità del suo sguardo.

La mostra include il famoso e discusso Le baiser de l’Hôtel de Ville, una delle immagini più celebri del nostro tempo, insieme ad altre fotografie che documentano la vita nelle strade di Parigi, scene di caffè, studi di artisti e momenti di intimità familiare. Le fotografie di Doisneau raccontano storie di tenerezza, umorismo e bellezza, immortalando con straordinaria empatia le persone comuni e le loro vicende quotidiane.

CHI È ROBERT DOISNEAU

Robert Doisneau iniziò la sua carriera professionale negli anni ‘30 come reporter di moda e architettura, in un’epoca in cui la fotografia non era ancora considerata una forma d’arte. Influenzato dall’opera di André Kertész, Eugène Atget e Henri Cartier-Bresson, Doisneau conferisce importanza e dignità alla cultura di strada, con una particolare attenzione per i bambini, di cui coglie momenti di libertà e di gioco fuori dal controllo dei genitori, trasmettendoci una visione affascinante della fragilità umana.

“NON SOLO UN BACIO, S’IL VOUS PLAÎT!” – NELL’INTIMITÀ DI PARIGI

La Poesia Fotografica di Doisneau” non è solo un viaggio attraverso lo sguardo elegante di un grande fotografo, ma anche un’immersione nel cuore pulsante di Parigi e della sua gente.

Sotto lo sguardo sempre imperfetto ma affascinante dell’obiettivo della macchina fotografica, questa mostra ci presenta una selezione di alcuni dei momenti magici catturati durante le sue innumerevoli passeggiate per la capitale francese, ovunque ci fosse vita, ovunque ci fosse un’immagine che si muovesse, in una camminata senza fine in cui cercava continuamente il surrealismo della vita quotidiana, il suo lato più comico, ma anche il più tenero e sentimentale.

“NON SOLO UN BACIO, S’IL VOUS PLAÎT!” – LA CURATRICE, ANNE MORIN

La Poesia Fotografica di Doisneau” è curata da Anne Morin: Fotografa, editrice di importanti pubblicazioni fotografiche e responsabile di diChroma Photography, una società spagnola specializzata in mostre fotografiche itineranti internazionali, e nello sviluppo e nella produzione di progetti culturali.

EVENTI, WORKSHOP E LABORATORI FOTOGRAFICI

Come tutte le esposizioni curate in collaborazione con Vertigo Syndrome la mostra si completa con una serie di eventi collaterali che comprendono workshop artistici, conferenze sulla storia della Parigi di metà secolo, laboratori fotografici per i bambini e altre varie iniziative strettamente collegate al surrealismo urbano e alla magia della quotidianità fortemente presenti negli scatti e nella visione del mondo di Doisneau.

• 24 NOVEMBRE 2024 conferenza con FEDERICO MONTALDO “Robert Doisneau e gli altri. La fotografia umanista francese”

Il racconto dell’esperienza della fotografia umanista francese tra gli anni ’40 e ’60 del Novecento attraverso le immagini dei suoi grandi protagionisti. Autori che sulle strade, nei bistrot, nei giardini, lungo i quasi hanno dato luogo a quella che molti considerano l’epoca d’oro della fotografia in bianco e nero. Da Cartier-Bresson a Willy Ronis, da Robert Doisneau a Brassaï, da Kertesz a Boubat e molti altri.

• 18 GENNAIO 2025: Workshop fotografico con ENZO DELL’ACQUA Fotografo professionista

• Gennaio 2025 : incontro con CLEMENTINE DEROUDILLE, nipote di Robert Doisneau e Proiezione film Robert Doisneau – La lente delle meraviglie

Orari di apertura della mostra: da martedì a venerdì: dalle 10,00 alle 18,00; Sabato, domenica e festivi: dalle 10,00 alle 19,00

Biglietti: Intero: 12,50 – Ridotto: 10,00 – Ridotto bambini dai 6 ai 12 anni: 5,00 – Gratuito per i bambini sotto i 6 anni