Non solo food, al Mog di Genova protagonista il Dia De Los Muertos

Genova. Il MOG Mercato Orientale Genova, fedele alla sua vocazione cosmopolita, celebra anche quest’anno il Dìa de los Muertos, la “festa dei morti” nata in Messico oltre tremila anni fa. Questa ricorrenza che nell’ultimo quinquennio sta prendendo sempre più piede, in Italia come in Europa, sarà raccontata dal MOG attraverso il modo che gli è più congeniale, ovvero la tavola, grazie anche a una drink list dedicata, tutta a base di agave, proposta dalla Spiriteria, da abbinare ai piatti a tema a delle Cucine affacciate sulla Corte principale. L’ambiente, grazie a uno speciale allestimento curato da Amanda Casassa Addobbi, Carla Sandri Decor e Orsola Amedeo Paper & Fabrics, contribuirà a ricreare il tema della festa.



Il primo appuntamento è dedicato ai più piccoli, con il laboratorio creativo a tema di sabato 26 ottobre (dalle ore 14 alle ore 17) a cura de Il Sogno di Tommi. Il laboratorio è gratuito ed è per tutti i bimbi tra i 3 e i 10 anni (clicca qui per prenotare > www.eventbrite.it/e/tana-laboratorio-creativo-tickets-1003462301757)

Il secondo appuntamento (martedì 29 ottobre dalle ore 19) sarà un focus sul piatto messicano più conosciuto al mondo: i tacos. Francesco Giacomini del Peyote Tacos Bar di Recco (Ge) sarà ospite del MOG per un corso di cucina dove ciascuno dei partecipanti imparerà a prepararne l’impasto ma anche tre gustosi ripieni, abbinati al Margarita miscelato in diretta. Laboratorio a pagamento, prenotazioni su www.eventbrite.it/e/biglietti-i-tacos-del-peyote-1041826881247.

Il giorno dopo, mercoledì 30 ottobre alle ore 19, invece tornerà al MOG la ricercatrice universitaria, specializzata in letteratura e cultura ispanoamericana, Chiara Lippi per un seminario, Sorsi di tradizione, dedicato al significato e al folklore di questa festa. Seguirà un approfondimento sui distillati a base di agave insieme a Alessio Melia, produttore di Malacara Mezcal e dell’innovativo Tinto de Mezcal.

Evento gratuito previa registrazione su www.eventbrite.it/e/biglietti-sorsi-di-tradizione-seminario-esperienziale-1041787854517

Giovedì 31 ottobre invece la serata inizia alle 19 con Tequila Patrón, seminario organizzato in collaborazione con Martini&Rossi, sponsor dell’evento, dove sarà possibile scoprire origine e produzione di Tequila Patrón, assaporando anche in purezza le linee Silver e Reposado mentre nella seconda parte dell’appuntamento si parlerà di miscelazione con focus sul Patrón Paloma. Evento gratuito previa registrazione su www.eventbrite.it/e/biglietti-tequila-patron-seminario-esperienziale-1041799178387.

Durante la stessa giornata (dalle 18 alle 22) sarà possibile usufruire di un servizio di trucco professionale (con possibilità di prenotarsi qui www.eventbrite.it/e/ti-trucco-da-paura-tickets-1042563574717) che sarà offerto dal MOG per festeggiare al meglio la doppia ricorrenza Halloween e Dìa de los Muertos.



La fine di ottobre, al MOG, fa anche rima con scienza grazie ai laboratori e agli eventi speciali organizzati dal Festival della Scienza. Anche quest’anno è previsto un ricco programma di appuntamenti dal 25 al 31 ottobre. A questo link (www.festivalscienza.it/programma-2024?ml_r=328&tgr_r=&order_r=titolo) l’elenco completo dei laboratori che si terranno al MOG.