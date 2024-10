Non lo fanno entrare in un locale e lui accoltella un uomo che cerca di calmarlo: arrestato 28enne

Genova. Un 28enne straniero è stato arrestato all’alba di questa mattina dalle volanti della polizia per lesioni e rapina. Secondo quando ricostruito all’uomo in evidente stato di alterazione era stato vietato l’ingresso in un locale di via Sampierdarena. Così lui ha iniziato ad inveire contro i passanti e con la proprietaria minacciandola di morte, poi ha preso a pietrate la vetrina del locale.

Un altro avventore, un marocchino 39enne, ha cercato di calmarlo e in tutta risposta ha ricevuto una serie di coltellate soprattutto alla mano. E’ stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona dove potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

Subito prima l’arrivo della polizia il 26enne ha anche rapinato un italiano per sottrargli 5 euro. I poliziotti lo hanno arrestato in flagranza e portato nel carcere di Marassi.