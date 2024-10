Non basta un buon Genoa, la Lazio vince 3-0 con gol di Noslin, Pedro e Vecino

Roma. Il Genoa esce dall’Olimpico consapevole di aver gettato in campo l’orgoglio. Era questa la missione principale del pomeriggio rossoblù e la squadra di Gilardino l’ha portata a termine. Perché è vero che ha vinto la Lazio, 3-0, ma la formazione di Gilardino è rimasta dentro la partita con un secondo tempo di alto profilo.

Non è stato negativo l’approccio alla partita del Genoa. Infatti, dopo un minuto è arrivato il primo calcio d’angolo per i rossoblù che hanno cercato di affrontare la Lazio con coraggio. Tuttavia, la forza dell’organico biancoceleste è presto venuta fuori. Soprattutto sulla corsia di sinistra la Lazio ha messo in grande difficoltà la squadra di Gilardino. Infatti, proprio da quel lato è arrivato al 21’ il gol di Tijjani Noslin: palla ricevuta nella trequarti avversaria, dribbling su Sabelli, poi su Vogliacco e destro sul secondo palo. Del resto il Genoa ha cercato di chiudere di più la zona centrale del campo, concedendo qualcosa sugli esterni. Dal punto di vista offensivo, invece, il Grifone ha fatto registrare solo un tentativo di Frendrup da fuori area e niente più.

Il lampo rossoblù arriva invece a secondo tempo appena iniziato. Entra in campo Norton-Cuffy (al posto di Sabelli) e l’inglese attraversa tutto il campo prima di calciare dal limite e trovare la respinta di Provedel. Dopo poco arriva il destro di Thorsby sul fondo a far tremare la Lazio. Improvvisamente, dunque, il Genoa era riuscito a riaccendere la partita che la Lazio dopo il gol dell’1-o aveva addormentato grazie al possesso palla. Gilardino manda quindi in campo altre forze fresche, Ekhator, Badelj e Ankeye, mentre la Lazio con Castellanos e Isaksen torna a calciare in porta. A metà del secondo tempo arriva però un altro infortunio per un già incerottato Genoa: si fa male proprio Ankeye, che lascia il campo a Melegoni.

Il Genoa, però, nello scorcio finale di partita concede più spazio alle fiammate biancocelesti. Così Vecino arriva alla conclusione, poi a dieci dalla fine è la volta di Tchaouna che spreca il match point calciando alto da una posizione estremamente golosa. Il timbro del 2-0, all’86’, lo imprime Pedro. L’ex Barcellona concretizza un nuovo contropiede guidato da Tchaouna e Castellanos, chiudendo definitivamente i giochi. Nel recupero arriva anche un severo tris, con il colpo di testa di Vecino. Si spengono così i sogni del Genoa, che forse ha pagato nel finale anche un Pinamonti decisamente opaco, e che ha gestito pochissimi palloni lunghi. Dunque il Grifone rimane nella parte conclusiva della classifica, al 18° posto con soli 6 punti.