‘No Meloni Day’, corteo in centro degli studenti: “Siamo la generazione che non vi crede più”

Genova. Si sono dati appuntamento in molte città italiane, Genova compresa, per quello che hanno ribattezzato il “No Meloni Day”: studenti mobilitati venerdì 11 ottobre in concomitanza con la data del Fridays For Future per protestare contro “il Governo della scuola, gabbia che ci sfrutta e non ci emancipa, del genocidio in Palestina, della repressione e della devastazione ambientale”.

L’appuntamento a Genova era per le 9 in piazza De Ferrari, una manifestazione organizzata da Cambiare Rotta, Osa e altri collettivi studenteschi cui hanno partecipato un centinaio tra studenti e studentesse. Da De Ferrari si sono mossi in corteo verso via Roma, piazza Corvetto (dove hanno sostato davanti al provveditorato) e via XII Ottobre per tornare poi in via XX Settembre e da lì nuovamente a De Ferrari. I manifestanti si sono quindi sistemati sui gradini di Palazzo Ducale, da cui hanno fatto partire cori e proteste.

“Siamo tornati nelle nostre scuole e nulla è cambiato: mancano i professori e dilaga il precariato, i presidi manager negano il dissenso, le scuole crollano e si allagano, gli studenti non ci stanno e proprio in questi giorni stanno scioperando – spiegano i collettivi – Siamo contro la scuola di Valditara , antidemocratica e reazionaria, serva delle aziende; quella della riforma del voto in condotta e dei tecnici e professionali. L’alternanza scuola-lavoro va abolita, non implementata”.

In corteo anche molte bandiere della Palestina, e striscioni con la scritta “No Meloni Day” e “Israele e Occidente non vi crediamo: “Siamo la generazione che non vi crede più. Quella delle piazze per l’ambiente di questi anni, ignorate e svilite da governi complici di grandi opere come il TAV e delle aziende inquinanti – proseguono gli studenti – quella che si è mobilitata nell’ultimo anno contro il genocidio in Palestina, contro Israele e l’Occidente che, come stiamo vedendo drammaticamente questi giorni, stanno fomentando la guerra in tutta la regione. Anche in questo inizio di anno scolastico vediamo una rabbia montante: studenti e studentesse non sono più disposti ad accettare la situazione drammatica nei nostri istituti e nel nostro paese”.