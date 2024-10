Genova. Imprevisto questa mattina all’interno dei cantieri per la riqualificazione di via Oberdan dove, durante le lavorazioni, un tubo dell’acqua è stato rotto da un macchinario.

Dopo la rottura centinaia di litri d’acqua sono fuoriusciti dalla falla, riversandosi nella strada. I tecnici di Aster presenti sul posto (il cantiere è dell’azienda controllata dal Comune di Genova) hanno immediatamente posto in essere le manovre previste in questi casi. Sul posto anche la polizia locale. Secondo le prime informazioni il tubo intercettato e interessato dalla rottura sarebbe stato particolamente superficiale e quindi la sua presenza non previsto durante i lavori di scavo.

“Si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in Via Oberdan, Viale Goffredo Franchini, Via Marco Sala, Viale delle Palme e zone limitrofe scrive in una nota stampa Iren – Il ripristino della regolarità del servizio avverrà, salvo imprevisti, attorno alle ore 20.00″