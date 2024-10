Nel weekend arriva a Genova il Festival degli sport equestri, le iniziative in programma

Genova. Prima un convegno sul ruolo degli sport equestri nell’inclusione sociale, poi un’esibizione sportiva aperta a tutti per divertirsi e conoscere meglio il magico mondo dei cavalli.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre Genova ospita il Festival degli Sport Equestri, un doppio appuntamento tra divulgazione e pratica nel segno degli sport equestri. L’unica disciplina dove si gareggia con un compagno davvero speciale, il cavallo, senza discriminazioni di genere o di età. Infatti gli sport equestri sono gli unici dove uomini e donne gareggiano insieme in medesime categorie sportive, formando un rapporto unico con il proprio animale: un binomio che richiede una totale sintonia per arrivare alla vittoria.

Anche Genova ha una grande tradizione equestre, celebrata nell’anno in cui il capoluogo ligure è Capitale Europea dello Sport con due giornate di eventi dedicati alla perfetta simbiosi tra atleta e cavallo.

“La nostra città è pronta a trasformarsi nella Capitale Europea degli Sport Equestri regalando a genovesi ed appassionati un weekend ricco di appuntamenti – dichiara l’assessora allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Sarà una grande vetrina per tutte le discipline equestri ma anche l’occasione per promuovere il valore sociale dello sport perseguendo così tutti quei valori di integrazione ed inclusione che come Capitale Europea dello Sport vogliamo continuare a diffondere. Ringrazio il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco di Paola, unitamente alla presidente del comitato regionale Amilda Traverso, per aver scelto Genova come sede del loro Festival. La nostra città e la nostra regione possono vantare una lunga tradizione in questo sport e sono sicura che, anche questa volta, i genovesi risponderanno con una grande partecipazione di pubblico”.

“Il cavallo – spiega il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola – è prima di tutto un compagno di vita, oltre che di sport, e oggi possiamo dire, con grande orgoglio, che anche il cavallo, al pari dell’uomo, è stato riconosciuto come atleta. Adesso è la legge a riconoscerlo come tale. Si tratta di una novità fondamentale, dove al cavallo viene riconosciuto anche un importante valore morale e sociale che rendono ancora più prezioso il nostro sport. Siamo la prima nazione al mondo a poter contare su questo tipo di riconoscimento”.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Il Festival degli Sport Equestri si aprirà sabato 26 ottobre alle ore 15.00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in via Garibaldi 9, con il convegno “Il Ruolo Responsabile degli Sport Equestri nell’Inclusione Sociale”.

Alla presenza delle maggiori autorità del settore, tra cui il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco di Paola e le istituzioni politiche del territorio genovese e ligure, verrà affrontata la tematica dell’integrazione sociale attraverso le attività con il cavallo, in particolar modo quella sviluppata negli anni con l’Istituto Giannina Gaslini.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Dalla teoria si passa alla pratica domenica 27 ottobre, una giornata dedicata interamente allo sport intitolata: “Il Cavallo: conoscenza e divertimento”.

A partire dalle ore 14.15, nella cornice dello storico e ultracentenario Centro Ippico Genovese, in Via Gualco 76 a Struppa, tante atlete ed atleti scenderanno in campo per un’esibizione dimostrativa di spettacolari ed emozionanti discipline equestri e, anche in questo caso, l’inclusione sarà tra i protagonisti dell’evento.

L’ingresso sarà gratuito e l’invito è aperto a tutti, per vivere insieme un pomeriggio di sport, di divertimento e di avvicinamento al cavallo per adulti e bambini.