Uomo trovato morto nei boschi di Neirone, sul posto soccorsi e carabinieri

Val Fontanabuona. Tragedia nei boschi del genovesato. Un uomo, un fungaiolo, è morto mentre effettuava una battuta sul territorio del Comune di Neirone, in Val Fontanabuona.

L’allarme è scattato intorno alle 9 di oggi, sabato 5 ottobre. Il corpo dell’uomo è stato avvistato in fondo a una scarpata, probabilmente già privo di vita. L’ipotesi è che sia morto cadendo nel dirupo.

Si trattava di un 57enne proveniente da San Giuliano Milanese, venuto apposta nella zona – frazione Barbagelata – per cercare porcini.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, gli operatori del 118 con la Croce Rossa di Torriglia e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

E’ intervenuto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ma all’arrivo i pompieri non hanno potuto fare altro che recuperare il cadavere, calando nel dirupo anche il medico che ha constatato il decesso.

Ieri altro intervento nella zona di Lumarzo, sempre per una persona alla ricerca di funghi. Una donna di 79 anni è finita in una scarpata scivolando per una cinquantina di metri ma si è salvata.

(L’autore della foto è Roberto Rossi)