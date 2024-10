Nasce il Camaleonte, centro di aggregazione per bambini e ragazzi della Fondazione Chiossone

Genova. Nasce a Genova dall’iniziativa della Fondazione David Chiossone Il Camaleonte, un nuovo Centro di aggregazione per minori, che aprirà ufficialmente i battenti lunedì 21 ottobre presso Villa Chiossone, in Ccorso Italia 10.

Ispirato al camaleonte, animale che simboleggia forza, adattabilità e capacità di osservazione, il nuovo centro si propone di offrire un ambiente sicuro e stimolante per bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di supportare la loro crescita educativa, sociale e personale, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità. Con un’ampia gamma di servizi educativi e attività laboratoriali, Il Camaleonte mira a rispondere ai bisogni di socializzazione e autonomia.

“Con Il Camaleonte abbiamo voluto ampliare ulteriormente l’offerta di servizi della Fondazione Chiossone per poter rispondere ai bisogni educativi e di socialità di tutti i bambini e ragazzi genovesi e delle loro famiglie, per affiancarli in un ambiente sereno e accogliente, dove poter crescere, imparare e mettersi alla prova”, spiega Simone Torretta, direttore della Fondazione David Chiossone. “L’idea nasce ed evolve dall’esperienza quotidiana del nostro lavoro al fianco di bambini e ragazzi: per questo Il Camaleonte mostra un’attenzione e una sensibilità particolare ai giovani con fragilità, ma è aperto a tutti, senza distinzione, per favorire davvero la piena inclusione”.

All’interno del centro Il Camaleonte, gli operatori qualificati dell’equipe multidisciplinare della Fondazione Chiossone proporranno un vasto programma di attività per tutte le età. Nel doposcuola educativo, i ragazzi dagli 11 ai 16 anni troveranno un ambiente sicuro, dove sviluppare abilità sociali e personali, imparando a fare amicizia, risolvere conflitti e condividere esperienze di vita quotidiana. Per i più grandi, dai 13 ai 18 anni, Free to Be Me proporrà esperienze di autonomia avanzata attraverso uscite culturali e sociali (cinema, teatro, sport), con l’obiettivo di favorire la crescita attraverso la pianificazione e la realizzazione di attività outdoor, sviluppando competenze decisionali e di gestione del denaro. I percorsi Cresco e Imparo guideranno i più giovani nell’acquisizione di autonomie di base, come la cura di sé, la gestione degli spazi personali e attività pratiche come laboratori di cucina, orto didattico e sport.

Il Camaleonte offrirà inoltre spazi e attività dedicati a tutta la famiglia: dal Parent Training e Gruppi di Supporto per Genitori, incontri di formazione e sostegno condotti da esperti e volti a fornire strumenti pratici per affrontare situazioni problematiche, migliorare la comunicazione familiare e favorire il benessere emotivo di tutto il nucleo famigliare, fino a Play Time, che coinvolge bambini dai 3 ai 10 anni e i loro genitori in attività ludiche volte a promuovere il benessere e lo sviluppo globale dei più piccoli attraverso il gioco, e ai Sentieri Sensoriali, percorsi ed esperienze di turismo accessibile nella natura, per scoprire e fare esperienza degli ambienti naturali genovesi e limitrofi in modo completo e coinvolgente, promuovendo il benessere fisico e psicologico dei partecipanti attraverso il contatto con la natura e l’attività fisica.

Ampio spazio sarà dato ai laboratori artistico-espressivi (Un mondo a colori) e musicali (Ritmi di vita): attività creative per esplorare e comunicare emozioni, migliorare il benessere e promuovere la crescita personale, esprimendosi liberamente tramite disegno, pittura, scultura e musica.

L’offerta del centro Il Camaleonte si completa, infine, con percorsi dedicati alla Scuola, per affiancare nello studio i ragazzi con difficoltà e disturbi specifici dell’apprendimento, grazie al supporto di tutor Dsa specializzati.

Per partecipare alle attività è necessaria l’iscrizione al centro, che può essere effettuata presso la segreteria di corso Italia 10, piano 1, dalle 10 alle 14, telefonando al numero 010.8342900 o scrivendo una mail a ilcamaleonte@chiossone.it. Le attività prevedono una tariffa di partecipazione.

Alcune delle attività del Centro Il Camaleonte saranno proposte in anteprima sabato 19 ottobre dalle 9 alle 13 a Villa Chiossone, in Corso Italia 10, nell’ambito dell’evento “La Villa a Colori”, una mattinata di laboratori artistico-espressivi, musicali, sportivi e letture animate per bambini e ragazzi, aperta a tutta la città. L’evento è realizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova – Municipio VIII Medio Levante e la partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione scrivendo a comunicazione@chiossone.it