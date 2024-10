Musica, Sethu insieme ai bnkr44 con il nuovo brano “Sottosopra”

Liguria. E’ disponibile da ieri, venerdì 4 ottobre, “Sottosopra”, la nuova collaborazione di Sethu con i bnkr44, già disponibile in anteprima su TikTok. Un brano inedito spensierato e dinamico che verrà incluso tra le bonus track del vinile in edizione limitata “Tutti i colori del buio” (Carosello Records) di Sethu, in uscita nei negozi ed e-commerce da venerdì 1 novembre e disponibile fin da subito in pre-order.

Con “Sottosopra” Sethu e i bnkr44 tornano a collaborare a oltre un anno di distanza dalla loro prima apparizione assieme, quando l’artista savonese decise di portare i bnkr44 con sé sul palco del Festival di Sanremo per una dirompente reinterpretazione del brano “Charlie Fa Surf” dei Baustelle.

Sethu è inoltre uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un vinile zootropico: un vinile di qualità premium, unico nel suo genere, che grazie al movimento circolare del giradischi vede la grafica in superficie prendere vita come una piccola opera cinematografica. Il vinile è impreziosito da una tracklist esclusiva: oltre alle 11 tracce della versione originale, sarà possibile ascoltare su vinile anche il singolo “Croci” con Sally Cruz, la nuova collaborazione con i bnkr44 in “Sottosopra” e l’inedito “Orochimaru” (quest’ultimo brano non verrà pubblicato in digitale e resterà un’esclusiva del vinile). Inoltre, il vinile include uno dei 14 poster originali ispirati ai brani del disco.

L’artista savonese conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 pubblica per la prima volta “Tutti i colori del buio” lo scorso 17 maggio, raccontando e condividendo tutte le sfumature di un periodo molto complesso – quello seguente alla sua partecipazione al Festival – in cui si è trovato diviso tra luci e ombre, soddisfazioni e disfatte, profondo buio e nuova luce. Quel Festival che è stato uno dei momenti più belli di sempre vissuti dall’artista – tanto da portarlo a esibirsi anche in apertura di artisti come i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Geolier e Massimo Pericolo – ha anche inciso sulla sua salute mentale, logorata da pressioni e aspettative del momento.

Non è un caso che tutte le tracce dell’album – a sola eccezione del brano “Troppo stanchi” e delle bonus track “Croci”, “Sottosopra” e “Orochimaru” – siano state realizzate dai due gemelli, Sethu e Jiz, nell’arco di pochi mesi, tra lo scorso settembre e febbraio, dopo aver preso la scelta di tornare in terapia e darsi l’opportunità di tornare a stare bene: “Dopo il periodo di grande intensità e messa in gioco del Festival di Sanremo, è arrivato il contraccolpo del tornare a destreggiarsi con l’essere artista in un periodo storico molto complesso. (…) Verso la fine dell’estate sono riaffiorati i primi episodi di depressione, facendomi tornare in luoghi bui della mente in cui ero convinto non sarei più passato, tanto da decidere, sia io che Jiz, di tornare in terapia. È la terapia ad averci sbloccato nella scrittura del disco, l’esigenza di questo album è scaturita da lì – racconta Sethu – La salute mentale e la depressione vengono spesso viste come entità monolitiche, invece credo che esistano tante sfaccettature al loro interno che riflettono momenti diversissimi fra loro. Non è bianco o nero. Ho scritto questo album partendo dalla mia esperienza personale, ma vuole parlare ai tantissimi ragazzi, più o meno grandi di me, che vivono le stesse difficoltà”.

“Tutti i colori del buio” esplora le diverse sfumature dell’universo artistico di Sethu anche sul piano musicale, non solo quello contenutistico: oltre ad un’attenta cura verso l’estetica dark tratta dall’immaginario dei film horror degli anni Settanta, ripresa anche dai poster acquistabili assieme al vinile, l’album è ricco di ricerca, citazioni e dinamicità. Del resto quella di Sethu è una lettura del mondo contemporaneo condivisa soprattutto dalle nuove generazioni che stanno cercano di concretizzare i loro sogni e obiettivi, ma che nel farlo si imbattono inevitabilmente tra precariato, ecoansia, negazionismo, paura per il futuro e guerre, cadendo nella disillusione che questo mondo non conceda più la possibilità di sognare. Nonostante tutto, persiste la speranza di trovare salvezza, quella che affiora limpida in “I ragazzi perduti”, focus track del disco.

Bio

Marco De Lauri, in arte Sethu, nasce a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica.

Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un mood che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile fluido e pieno di contaminazioni.

Il primo progetto pubblicato dall’artista ufficialmente nel 2018 è l’EP “Spero ti renda triste?”. Questo progetto nasce con il trasferimento a Milano dei due gemelli e contiene 6 brani che evidenziano le due dimensioni di Sethu che saranno poi la base del suono che svilupperà negli anni a venire.

Nel 2022 Sethu firma con Carosello Records e pubblica il nuovo singolo “Giro Di Notte”. Il pezzo entra in tutte le più importanti playlist editoriali di Spotify, MTV Italia lo sceglie come Artista del mese di settembre, mentre viene invitato ad esibirsi all’evento PLUG MI insieme ad altri artisti della scena urban italiana come Shiva e Rhove. A dicembre partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra”. Sethu arriva in finale e rientra nei sei finalisti della competizione, aggiudicandosi così l’accesso al Festival di Sanremo 2023 nella categoria BIG con il brano “Cause Perse”, brano dedicato al rapporto con l’inseparabile fratello gemello Jiz. Per l’occasione pubblica l’omonimo EP “Cause Perse” (Carosello Records), una prima raccolta di brani perfettamente coerenti con il sound del pop contemporaneo che racchiude diverse sfaccettature di Sethu, spaziando dal rap alle ballad melodiche. L’EP “Cause Perse” esce anche in versione live, sia in streaming e digital store che in formato video.

Il 12 maggio pubblica il singolo “Mare Di Lacrime” – seguito due mesi più tardi dalla pubblicazione a sorpresa del brano “Rivoluzione!” – e annuncia il “Mare Di Lacrime Summer Tour” che include la partecipazione all’evento di beneficenza Imola Summer Sound per la Romagna. Parallelamente è ospite della sfilata di ANNAKIKI durante la Milano Fashion Week, di IMAGinACTION – Festival Internazionale del Videoclip Musicale e di Next Generation Fest. A novembre reinterpreta in chiave innovativa e personale il brano originale “La Vaguelette” di Genshin Impact, videogioco tra i più celebrati in Italia e nel mondo, assieme al gemello Jiz (disponibile su YouTube e presentato in anteprima alla Milan Games Week & Cartoomics 2023). Il 15 dicembre conclude un anno ricco di grandi soddisfazioni e traguardi con la pubblicazione di un nuovo singolo nostalgico e malinconico: “triste vederti felice”.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Se da un lato si hanno momenti di grande soddisfazione, dall’altro si cela un periodo di grande buio. Un buio interiore che Sethu aveva già fronteggiato in passato, dovuto a demoni interiori che non l’hanno mai realmente abbandonato, in cui è ricaduto prima ancora che potesse rendersene conto sino alla scelta di tornare in terapia, punto di svolta per la scrittura del nuovo album: “tutti i colori del buio” (Carosello Records).