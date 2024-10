Multato per avere urinato in strada, scoppia il caos con la polizia locale: gli agenti usano lo spray urticante

Genova. Parapiglia in centro storico domenica pomeriggio dopo che un uomo, multato per avere urinato in strada, ha aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti insieme con altri due uomini.

È successo in via ai Quattro Canti di San Francesco. Gli agenti del Nucleo Centro Storico e GOCS, vedendo l’uomo urinare, sono subito intervenuti per multarlo. A quel punto lui ha reagito insultandoli, minacciandoli e rifiutandosi di fornire i documenti.

La situazione è ulteriormente degenerata quando altri due uomini sono intervenuti, a loro volta minacciando e insultando: la polizia locale ha reso noto che vista la resistenza è stato necessario chiedere supporto e usare anche lo spray urticante.

L’uomo è stato arrestato e il pubblico ministero di turno, che ha disposto il rito direttissimo, ha chiesto al giudice la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.

Nelle ore successive all’arresto è stato individuato uno dei due uomini che erano intervenuti in difesa di quello multato e che poi erano scappati. Identificato nel fratello dell’arrestato, è stato denunciato a piede libero. Sono in corso indagini per identificare l’altro uomo che è riuscito a fuggire.