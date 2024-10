Moto contro auto, doppio incidente a Voltri e in via Fereggiano: due centauri feriti

Genova. Due incidenti “fotocopia” a distanza di pochi minuti ma di diversi chilometri, uno avvenuto a Marassi, in via Fereggiano, l’altro in via Camozzini a Voltri.

In entrambi i casi, poco prima delle 7 di questa mattina, si è trattato di uno scontro tra una moto o uno scooter e una macchina. Ad avere la peggio è stato comunque il conducente del mezzo a due ruote.

Nel caso di Marassi il ferito è un uomo di 50 anni. Ha riportato un trauma cranico. I codici con cui sono stati allertati i soccorsi sono rossi – il più grave – per entrambi gli incidenti ma poi le condizioni dei feriti si sono rivelate non particolarmente critiche.

Sul posto 118, ambulanze e polizia locale per chiarire le dinamiche. Trattandosi di strade di grande traffico non si escludono code e rallentamenti.