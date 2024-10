Genova. Non ce l’ha fatta Marco Ricci, l’operaio precipitato per 13 metri ieri pomeriggio nel cantiere del memoriale del Morandi in via Argine Polcevera. Lo rende noto la direzione del San Martino spiegando che “sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti” è cominciato il “periodo di osservazione per morte encefalica dell’operaio di 39 anni rimasto vittima, ieri, di incidente sul lavoro“.

Il 39enne M.R., lavorava per una ditta di carpenteria (la Life di Sansepolcro in provincia di Arezzo), che doveva sistemare alcune griglie accanto al vano del futuro ascensore della ludoteca in costruzione in quella che fu la palazzina Amiu travolta dal crollo del Morandi.

Ricci stava trasportando una griglia insieme a un collega e stava camminando all’indietro. Secondo quanto emerso dai rilievi compiuti degli ispettori dello Psal coordinato dall’ingegnere Gabriele Mercurio il carpentiere avrebbe messo il piede su una delle tavole utilizzate per coprire il ‘vuoto’ del vano ascensore e non fissata e sarebbe caduto precipitando per circa 13 metri.

Rianimato sul posto dai medici del 118 e intubato, le sue condizioni erano state da subito gravissime.

Le indagini della Procura sono cominciate immediatamente dopo l’incidente, con il sopralluogo del pm Giuseppe Longo e dell’aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool di magistrati che si occupano di sicurezza sul lavoro. Già ieri sono state ascoltate le prime persone informate sui fatti e questa mattina le audizioni sono proseguite.

L’inchiesta, a poche ore dai fatti, è ancora contro ignoti soprattutto perché è necessario individuare le diverse posizioni di garanzia in capo al grande cantiere. Esclusa la responsabilità penale del Comune che è il committente dell’appalto, la catena delle responsabilità potrebbe riguardare l’azienda appaltatrice e i subappalti, vale a dire la ditta edile che stava realizzando e l’azienda di carpenteria di cui il 39enne era dipendente.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti non solo le tavole non erano fissate ma mancavano anche delle protezioni laterali per muoversi in sicurezza in un cantiere di quel genere.

L’indagine, aperta per lesioni gravissime,, sarà nelle prossime ore riqualificata in omicidio colposo.