Autieri, ciclisti e automobilisti: a Staglieno il monumento ai caduti torna all’antico splendore

Genova. Oggi si chiama “TraMat”, acronimo militare per “Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito italiano”. Ma nel cuore dei custodi della sua memoria, resta il “Battaglione volontari ciclisti e automobilisti”, poi divenuto “Reggimento autieri”. Ai caduti di questo speciale corpo “motorizzato” dell’Esercito è dedicato un complesso di monumenti “in memoria”: si trova a Staglieno ed è composto da due opere, rispettivamente dedicate ai “Ciclisti e automobilisti” e agli “Autieri”. La prima delle due è stata oggetto di un restauro conservativo, disposto dalla sezione ligure dell’Anai (Associazione nazionale Autieri d’Italia) e sovvenzionato da Asef del Comune di Genova, l’azienda specializzata in onoranze e trasporti funebri.

Stamani il presidente dell’Anai genovese e delegato regionale, cavalier Marcello Delfino, ha presentato il restauro dell’opera funeraria alla presenza dell’amministratore unico di Asef Maurizio Barabino e ai rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri della sezione Genova Centro, il maresciallo Giovanni Meta e la segretaria Rita Formato.

“Da molti anni, ormai, sono il presidente genovese e delegato ligure dell’Anai – racconta Delfino, 77 anni, artigiano genovese – Da giovane prestai il servizio militare nei reggimenti Autieri. Da allora il mio legame con il Corpo è rimasto indissolubile”. Delfino è stato il promotore dell’iniziativa culturale terminata con il restauro del monumento. “Nel 1998, quando sono diventato presidente dell’Anai di Genova – aggiunge – nel capoluogo contavamo 184 iscritti. Oggi siamo appena 25. Pochi, e anziani”. Le difficoltà sono molte, il ricavato dai tesseramenti non basta. Così Delfino si è rivolto all’esterno per ridare dignità al monumento di Staglieno, aggredito dagli agenti atmosferici.

L'autiere Marcello Delfino

“Grazie ad Asef, che ha accolto la nostra richiesta, ho realizzato un progetto che stava particolarmente a cuore a tutti noi – conclude Delfino – Purtroppo l’evoluzione del Corpo e la soppressione della leva obbligatoria hanno ridotto drasticamente i ranghi degli Autieri. Ma la memoria è importante, e va custodita con caparbietà ed orgoglio”.

Nell’occasione è stata consegnata una targa commemorativa all’avvocato Maurizio Barabino. “Staglieno è il luogo del ricordo e punto di gravità per la nostra azienda – commenta l’amministratore unico – Asef è molto attenta a questo luogo e, ogni anno, grazie alla sinergia con il Comune, è impegnata nel restauro conservativo delle gallerie storiche e dei monumenti”.

In questo caso, però, il percorso è stato diverso: “Abbiamo accolto la richiesta dell’Anai, attivandoci direttamente per portare a termine il restauro – dice Barabino –. Il monumento aveva bisogno di una pulitura generale e di un riordino delle iscrizioni. È stato un contributo doveroso, nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita per il nostro Paese e di chi si adopera per custodirne il ricordo”. Il restauro è stato effettuato da Axel Nielsen, specializzato in recupero conservativo di monumenti.