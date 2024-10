“Suo marito ha investito una donna, se non paga finirà in carcere”: anziana consegna 12mila euro e le fedi a un truffatore

Moneglia. Convinta da un finto maresciallo dei carabinieri che il marito aveva investito e ferito gravemente una donna sulle strisce, ha consegnato a un truffatore 12.000 euro in contanti, gioielli e persino le fedi nuziali.

Vittima dell’ennesima truffa una donna di 83 anni residente a Moneglia, che grazie alla denuncia ai carabinieri è riuscita a recuperare quanto le era stato rubato. La pensionata ha raccontato ai militari di avere ricevuto una telefonata da un uomo che, presentandosi come un maresciallo, le annunciava come detto che il marito era stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale: “Bisogna pagare la cauzione per evitargli di finire in carcere”, ha detto l’uomo all’anziana, spaventatissima. Che ha acconsentito a consegnare i soldi che aveva a casa a un uomo che, poco dopo, si è presentato alla sua porta.

La truffa è stata scoperta solo quando il marito è rientrato a casa. A quel punto è partita la chiamata al 112 e sono scattate le indagini dei militari della compagnia di Sestri Levante che, anche tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, sono riusciti a individuare e ricostruire gli spostamenti dei truffatori, localizzati poi in provincia di Firenze.

Uno di loro è stato intercettato al casello di Arezzo, a bordo di un pullman Flixbus con direzione sud Italia. Addosso aveva ancora gioielli, denaro e fedi, che una volta recuperati sono stati restituiti alla coppia. L’uomo, di origine campana, è stato denunciato.