Molestano e picchiano una donna fuori da un locale a Cornigliano: lei finisce in ospedale

Genova. Parapiglia questa mattina all’alba fuori da un locale davanti alla stazione di Cornigliano. Sono stati i residenti della zona a chiamare il 112 per quella che sembrava una rissa. Ben sei le pattuglie dei carabinieri inviate sul posto.

Dai primi accertamenti è emerso che una donna, nata a Genova ma di origine sudamericana, sia stata molestata da tre uomini che l’avrebbero poi aggredita nel corso di una colluttazione.

Lei è finita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo, dopo essere stata ferita al volto. In corso le indagini dei carabinieri per risalire agli aggressori che nel frattempo si erano dileguati.