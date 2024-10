Moby, aperte le prenotazioni 2025: la Genova-Olbia prolungata dal 16 aprile al 3 novembre

Genova. Moby apre le prenotazioni per il 2025 con qualche novità. La Genova-Olbia viene anticipata rispetto agli altri anni, prolungando l’effettuazione della tratta dal 16 aprile al 3 novembre 2025.

Confermata la Genova-Porto Torres, in servizio 365 giorni l’anno, con corse notturne.

Quest’anno la Genova-Bastia sarà in linea dal 28 maggio al 13 settembre 2025 con la nave Moby Orli totalmente dedicata alla linea e partenze notturne da Genova a Bastia e diurne da Bastia a Genova fino alla metà di agosto. Poi, come sempre, a cavallo di Ferragosto si inverte con l’andata diurna da Genova e il ritorno notturno dalla Corsica. Inoltre, da inizio giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, verranno incrementate le partenze con corse diurne veloci con Moby Wonder e Moby Aki.