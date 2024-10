Mobilità sostenibile, il Comune di Genova sceglie Kooling per raccogliere i dati

Genova. Il Comune di Genova ha selezionato la piattaforma Kooling per la raccolta e l’elaborazione di grandi volumi di dati di mobilità, iniziando il percorso dagli Spostamenti Casa-Lavoro e Casa-Scuola.

L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Genova Smart City” e sostiene l’obiettivo strategico dell’Amministrazione di rendere gli spostamenti dei cittadini più efficienti e sostenibili, migliorandone l’esperienza sia a livello individuale che ambientale con soluzioni digitali innovative.

La prima fase del progetto, con partenza immediata, vede Kooling supportare il Comune di Genova, AMT e altre aziende del territorio nella redazione dei Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL). L’obiettivo è rendere gli spostamenti individuali e collettivi più efficienti e sostenibili, modificando le abitudini di mobilità dei pendolari e migliorando notevolmente l’impatto ambientale e la fluidità della circolazione stradale, con benefici dal punto di vista sociale, economico e sanitario.

La predisposizione di un Piano di Spostamento Casa-Lavoro è un obbligo di legge per tutte le aziende con più di 100 dipendenti, sancito dal decreto legislativo 179/2021 sui Mobility Manager. Sul territorio del Comune di Genova sono più di 150 i soggetti interessati.

Attraverso questa partnership si sperimenterà l’innovativa piattaforma digitale che renderà più veloce ed omogenea la raccolta e l’elaborazione dei dati di mobilità per l’Amministrazione comunale e le aziende della provincia di Genova, facilitando le operazioni di contabilità ambientale nonché l’implementazione di efficaci soluzioni di welfare aziendale.

Infatti, grazie alla nuova piattaforma il Comune di Genova potrà disporre di una ampia base dati che consentirà al Mobility Manager d’Area – il coordinatore dei Mobility Manager Aziendali e Scolastici del territorio – di avere un quadro sistematico della mobilità pendolare, su cui basare la propria azione di coordinamento delle iniziative e delle misure aziendali finalizzate ad uno sviluppo sostenibile della mobilità.

Con questa operazione il Comune di Genova intende accelerare l’adozione di soluzioni aziendali e istituzionali che riducano in modo strutturale e permanente l’impatto del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, facilitando l’adozione di una mobilità smart e green.

“La partnership con un’azienda importante come Kooling è un asset strategico del nostro piano per la promozione e lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – La nostra Amministrazione è interessata a testare nuovi strumenti innovativi per risolvere problematiche legate al rilevamento, l’analisi e la reportistica dei grandi flussi di mobilità nel perimetro cittadino, non solo per adempiere ad obblighi regolamentari, ma anche e soprattutto per raggiungere obiettivi strategici di digitalizzazione dei dati di mobilità. Infatti, partendo dall’analisi e dall’elaborazione di questi dati, è possibile progettare e costruire un sistema di mobilità più efficiente sotto ogni punto di vista, con benefici molto importanti per l’ambiente, lo sviluppo economico e la salute dei cittadini. Ciò potrà avvenire grazie al supporto di Kooling e al coinvolgimento delle aziende del territorio e dei loro Mobility Manager che invito a scoprire questa nuova, innovativa piattaforma”.

“Analizzare gli spostamenti sistematici dei cittadini, come quello casa-lavoro, è fondamentale per ottimizzare la mobilità urbana, e in particolare il trasporto pubblico, rendendolo sempre più rispondente alle esigenze degli utenti e potenziali tali – commenta la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio – Il nostro obiettivo è da sempre quello di incentivare le persone all’uso del Tpl e proprio per questo stiamo lavorando per renderlo più sostenibile, innovativo e accessibile: cresce il numero dei bus elettrici in flotta, lanciamo politiche commerciali più accattivanti, potenziamo i servizi tailor made. In questo contesto, uno strumento innovativo come quello di Kooling sarà per noi di grande supporto per comprendere ulteriormente le abitudini di spostamento dei nostri passeggeri e adeguare ancora meglio il nostro servizio alle loro necessità”.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di mettere la nostra innovazione tecnologica al servizio di Genova, una delle aree metropolitane più popolose d’Italia e sede del porto più importante del Paese per traffico merci e passeggeri – spiega David Falconi, fondatore e CEO di Kooling – Essendo anche uno degli snodi intermodali più rilevanti d’Europa, Genova rappresenta un esempio strategico per la mobilità sostenibile. Il nostro impegno è quello di supportare le aziende pubbliche e private che contribuiscono al dinamismo di questa magnifica città, con l’obiettivo di renderla non solo più efficiente nei suoi spostamenti, ma anche più bella da vivere e visitare”.