Minacciato e spintonato per rubagli il telefonino: denunciati due fratelli

Genova. Due fratelli iraniani di 46 e 51 anni sono stati denunciati dai poliziotti rapina in concorso. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando i poliziotti di un volante sono intervenuti in soccorso di un cittadino che poco prima era stato rapinato dai persone che gli avevano rubato il telefonino.

In particolare l’uomo, in via Gramsci, mentre stavano rientrando a casa con le mani impegnate dalle buste della spesa, ha notato i due fratelli che gli passavano alle spalle sfilandogli dalla tasca dei pantaloni il telefonino per poi scappare.

La vittima ha immediatamente chiamato la polizia per poi inseguirli sino all’attività “24H Go” di via Gramsci dove i due iraniani lo hanno minacciato e spintonato.

I due fratelli, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati a piede libero per rapina.