Fatta brillare la “mina gravida” nella galleria dell’A26, autostrada chiusa e riaperta

Aggiornamento ore 11. E’ stata fatta brillare la “mina gravida” trovata da alcuni operai nella galleria Monacchi, sull’autostrada A26 tra Genova e Masone. Il residuato esplosivo risalente al periodo di costruzione dell’autostrada è stato messo in sicurezza dagli artificieri dell’Esercito.

Questa mattina il tratto autostradale è stato chiuso tra le 10 e le 11. Riaperta anche la sottostante via Fiorino, nella zona di Fabbriche.

Aggiornamento ore 10. E’ scattata la nuova chiusura dell’autostrada A26, tra Genova Pra’ e Masone, in entrambe le direzioni, a causa dell’intervento di rimozione di un oggetto potenzialmente esplosivo, trovato in una galleria, e risalente al periodo di costruzione del tratto autostradale.

La dicitura utilizzata da Autostrade per l’Italia per annunciare l’intervento sul sito ufficiale è “materiali dispersi”.

Per lo stesso motivo è stata chiusa anche via Fiorino, nella zona di Fabbriche, nell’immediato entroterra del ponente genovese, all’altezza dei piloni del viadotto autostradale.

Sul posto – in corrispondenza del km 3+800 poco prima della galleria Monacchi – in azione gli artificieri dell’Esercito. Stanno inoltre operando i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, è possibile percorrere la A7 Milano-Genova.

Genova. Sarà chiusa nuovamente per procedere con la rimozione in sicurezza di un oggetto potenzialmente esplosivo la galleria dell’autostrada A26 che sabato sera, per circa un’ora, è stata interdetta al traffico.

Alcuni operai hanno trovato una cosiddetta mina gravida, una rimanenza di proiettile, nella roccia del tunnel, la galleria Monacchi, al chilometro 4,4 tra Pra’ e Masone, in direzione nord.

Informata la sala operativa è stata immediatamente disposta la chiusura del tratto dove quindi si sono formate code.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri ma viste le condizioni di buio non è stato possibile terminate l’operazione di rimozione. La galleria A26 chiusa è stata riaperta intorno alle 23.