Miglio Blu, grande successo per la decima edizione: ecco i vincitori

Santa Margherita Ligure. Si è svolta sabato 5 ottobre la decima edizione del Miglio Blu, la gara di nuoto organizzata da Outdoor Portofino nell'Area Marina Protetta di Portofino.

L’evento anche quest’anno ospita partecipanti da otto regioni italiane. Prevalenza di adesioni maschili con 138 uomini iscritti contro 85 donne. Ottima partecipazione anche delle categorie giovanili, con il più giovane iscritto di 11 anni, e senior di 83 anni.

La manifestazione ha il contributo e il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, e il patrocinio del Comune di Portofino, dell’Area Marina Protetta di Portofino e di Endas.

In una splendida giornata di sole autunnale, si è svolta la manifestazione che, da anni, riunisce appassionati di nuoto in mare provenienti da tutta Italia e oltre. Più di duecento partecipanti alla gara di nuoto in acque libere, che quest’anno ha celebrato la sua decima edizione, segnando un traguardo storico per l’evento. Dopo il briefing sulla spiaggia di Punta Pedale, i nuotatori si sono sfidati in una prova che li ha portati a nuotare ai piedi dell’Abbazia della Cervara, fino allo scoglio della Carega, per poi fare ritorno sulla spiaggia di Punta Pedale, con lo splendido panorama di Portofino sullo sfondo. Vincitore assoluto è stato Mauro Cattaneo che in 24 minuti e 32 secondo ha concluso il percorso. La prima donna a tagliare il traguardo in 25 minuti e 11 secondi è stata Sara Caprioglio .

Sebastiano Teppati, Assessore con delega allo Sport del Comune di Santa Margherita Ligure ha dichiarato: ”Miglio Blu, grazie all’impegno costante dell’organizzazione di Outdoor Portofino, ci regala una chiara dimostrazione di come, attraverso l’attività sportiva all’aperto, possiamo godere del nostro territorio in piena sintonia con l’esigenza di conservazione ambientale. È mia volontà garantire la fruibilità del percorso in sicurezza durante tutto l’arco della stagione”

Quest’anno, nonostante le condizioni meteorologiche poco promettenti, sono stati raggiunti risultati eccellenti in termini di provenienza: otto diverse regioni italiane (Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia) e anche qualche partecipante di nazionalità svizzera.

«Nelle ultime settimane di mareggiate e maltempo, ero scettica si riuscisse ad arrivare a confermare questo evento. Siamo fortunati oggi ad avere una bella giornata soleggiata con un mare favorevole. Quello che davvero mi entusiasma è la grande partecipazione di nuotatori di tutte le età che sceglie il Miglio Blu per incoronare l’inizio della stagione natatoria autunnale!» dichiara Alessandra Tixi, socia fondatrice di Outdoor Portofino e organizzatrice dell’evento.

Prime tre classificate categoria agoniste donne: 1° Sara Caprioglio (25’11”), 2° Isabella Laura Rizzo, 3° Silvia Maggi

Primi tre classificati categoria agonisti uomini: 1° Mauro Cattaneo (25’43”), 2° Paolo Macchiarella, 3° Marco Leone

Prime tre classificate categoria amatori donne: 1° Cristina Garbini (31’32”), 2° Emanuela Accardo, 3° Caterina Ferrera

Primi tre classificati categoria amatori uomini: 1° Simone Scarpa (27’52”), 2° Giovanni Paggetti, 3° Emilio Lagomarsino