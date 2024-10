Mezzi in avaria, bloccati due caselli autostradali: traffico in tilt sul nodo di Genova

Genova. Mattinata da incubo per il traffico a Genova, in parte a causa della pioggia che aumenta le auto in circolazione ma soprattutto per la presenza di alcuni veicoli in avaria nei pressi dei caselli autostradali.

La situazione più critica si è verificata al casello di Genova Aeroporto, che è rimasto chiuso in entrata in direzione Ventimiglia per colpa di un camion in panne sulla corsia di accelerazione. L’entrata consigliata per chi è diretto a Ponente è Genova Pegli. La chiusura ha generato ovviamente una lunga coda sulla Guido Rossa. Dopo circa un’ora il problema è stato risolto.

Coda di un chilometro anche tra Genova Ovest e il bivio A7/A10 per un’auto che si è fermata subito dopo la barriera. Anche in questo caso inevitabili le ricadute sul nodo di San Benigno.

Code per traffico intenso sono segnalate anche in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 e sulla A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7.