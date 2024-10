Meteorologia e cambiamenti climatici, l’impatto sulla vegetazione: passeggiata-conferenza all’Abbazia di San Fruttuoso

Camogli. Come nascono le previsioni meteorologiche? In che modo i cambiamenti climatici che viviamo hanno messo in crisi i modelli matematici per la meteorologia su cui vengono costruite le previsioni del tempo, rendendo più complesso prevedere gli eventi climatici estremi? Che impatto hanno gli eventi climatici estremi sulla vegetazione del Parco di Portofino? A queste e altre domande risponderanno Paolo Bellantone, meteorologo Rai Meteo-Rai Pubblica Utilità, in dialogo con Federico Chiodaroli, guida del Parco di Portofino, nel corso di una passeggiata attraverso due habitat del Parco di Portofino: uno antropizzato, quale i terrazzamenti in pietra a secco coltivati a olivo, l’altro naturale, la macchia mediterranea. Appuntamento sabato 9 novembre dalle 11.30 alle 13.30 all’Abbazia di San Fruttuoso. L’iniziativa rientra tra quelle ideate dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito di #FAIperilclima

L’architetto Alessandro Capretti, property manager dell’Abbazia di San Fruttuoso, introdurrà l’evento raccontando la sinergia sorta nel 2015 tra Fai, Comune di Camogli e Parco di Portofino, tesa a contrastare le criticità idro-geomorfologico nel Borgo di San Fruttuoso.

A fine passeggiata accompagnerà i partecipanti in una speciale visita guidata alla scoperta della storia dell’Abbazia. In collaborazione con Ente Parco Naturale Regionale di Portofino.

Si consiglia abbigliamento comodo; in caso di pioggia o condizioni meteo marine avverse e sospensione del servizio battelli da Camogli l’evento sarà annullato.