Liguria. Prosegue la fase instabile sull’Europa centro-occidentale, con perturbazioni veicolate dalla discesa di una profonda saccatura atlantica sul continente. Sul nord Italia, il richiamo di aria calda e umida dal Mar Mediterraneo meridionale determina forti precipitazioni anche a carattere stazionario specialmente sulla Liguria e Alpi e Prealpi del Verbano e della Lombardia orientale.

Secondo il centro Limet, oggi giovedì 17 ottobre nelle prime ore della notte ancora rovesci intensi specialmente sul settore centrale della regione, dove non si esclude qualche fenomeno convettivo con attività elettrica associata; segue una fase, che proseguirà anche nel corso della mattinata, in cui i principali protagonisti saranno rovesci sparsi di intensità moderata, localmente forte, più probabili sui settori centro-orientali interni. Dalle ore centrali nuovo peggioramento, con rapida risalita di rovesci sul Mar Ligure che impatteranno prevalentemente il settore centrale tra il savonese orientale ed il Tigullio e relativi entroterra (le zone già colpite nelle ultime ore); rovesci anche di forte intensità su imperiese e spezzino, ma con fenomeni sparsi e non organizzati: è specialmente in questa fase che sarà necessario monitorare la risposta del suolo agli eventi precipitativi. Graduale diminuzione della fenomenologia nel corso della tarda serata/nottata su venerdì.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, moderati a carattere di scirocco a levante. Nel pomeriggio intensificazione del flusso sul centro-levante, con raffiche localmente molto forti specialmente in costa. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso in particolare sul settore centrale della regione. Temperature minime generalmente in lieve calo, stazionarie a levante; massime stazionarie o in lieve aumento: sulla costa minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 13 e 19 gradi.

Venerdì 18 ottobre ultime residue precipitazioni, con il transito del fronte sulla regione tra la notte e la prima parte del mattino, prima di un generale miglioramento anche con sparuti sprazzi di sole, ma non senza locali fenomeni post-frontali dati da instabilità residua presente sulla Liguria.

Venti moderati dai quadranti meridionali fino alla serata, quando le correnti si imposteranno da nord. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 19 ottobre miglioramento generale delle condizioni meteo, tuttavia con possibilità di qualche rovescio a levante a causa della ritornante da nord-est.

Temperature in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Flusso teso da nord.