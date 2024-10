Maltempo, la Liguria si prepara agli effetti dell’uragano Kirk: “Giovedì possibili temporali stazionari”

Genova. Domani il maltempo concederà una breve tregua, dopodiché anche la Liguria subirà gli effetti dell’uragano Kirk, in spostamento dall’Atlantico alle coste dell’Europa. A preoccupare sono le possibili conseguenze su un territorio già in difficoltà per la pioggia di queste ore, oltre 300 millimetri in Valle Stura con intensità vicine ai 100 millimetri all’ora, che ha provocato frane e allagamenti.

“Avremo un’attenuazione dei fenomeni e una tregua, ma purtroppo sta già facendo capolino nuova perturbazione – conferma Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal -. Si manterranno condizioni instabili con una forte componente temporalesca. Domani avremo un quadro più chiaro della situazione, ma le uscite modellistiche di oggi prefigurano una situazione da osservare con una certa attenzione“.

La Liguria e in generale la penisola italiana non saranno direttamente investite da Kirk, che nel frattempo sarà stato declassato a ciclone post-tropicale, ma il richiamo di aria umida da Sud potrà favorire ancora una volta la convergenza tra venti opposti, l’ingrediente principale alla base dei temporali stazionari che hanno fatto esondare il rio Fegino la notte scorsa e hanno portato i torrenti dell’entroterra oltre le soglie di guardia.

Dunque è probabile che domani venga emanata una nuova allerta gialla o arancione per temporali nella giornata di giovedì, con ulteriori valutazioni sugli aspetti idrologici. Il nuovo passaggio perturbato si muoverà da ponente verso levante: sembra abbastanza veloce, ma non va sottovalutato soprattutto alla luce dei fenomeni attuali.

“Ogni volta che andremo a riemettere un’allerta da ora alle prossime settimane – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – la valutazione sarà figlia di quanto è piovuto in queste ore che va a incidere sulla capacità di risposta dei corsi d’acqua, anzitutto quelli grandi, ma anche quelli medi e piccoli”. In altre parole, un fiume che drena un bacino già saturo d’acqua potrà rispondere più velocemente in caso di precipitazioni intense.

Per giovedì, infine, attenzione alla mareggiata: “Fino a questo momento abbiamo venti di burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione da domani, ma in seguito avremo un aumento del moto ondoso”.