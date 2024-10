Genova. La coda di una perturbazione interesserà parte della regione nella giornata di oggi, a seguire l’ingresso di aria fredda in quota favorirà condizioni di spiccata instabilità.

Entro fine giornata sono previsti accumuli abbondanti a livello di pioggia nell’interno del settore centro-orientale, anche oltre gli 80-100 mm. Non sono escluse locali criticità. Venti forti di Libeccio.

I rovesci nelle zone interne, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nel corso della mattinata potranno divenire di forte intensità e a carattere temporalesco, specie in Val Fontanabuona. Lungo la fascia costiera sottostante sono attesi piovaschi a carattere intermittente, fatta eccezione per possibili piogge più continue e insistenti sul genovesato occidentale, in seno alla convergenza tra Libeccio e Tramontana. Invece, a Ponente, tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare.

Nel corso del pomeriggio ancora piogge e rovesci nell’entroterra del centro-levante, in graduale esaurimento verso sera, soprattutto nella prima parte di pomeriggio qualche piovasco interesserà ancora la costa di genovesato e spezzino. Sul resto della regione ampie schiarite, anche se non si escludono addensamenti più consistenti con locali piovaschi in formazione dalle zone interne.

A fine giornata accumuli abbondanti, anche oltre gli 80-100 mm, sui settori interni centro-orientali, in particolare sulla Val Fontanabuona.

Venti moderati o forti di Libeccio sugli estremi della regione e al largo, deboli settentrionali tra savonese e genovesato. Entro sera generale rotazione a nord sul centro-ponente regionale.